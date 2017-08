Antoni Bassas fa un elogi del valor del periodisme en el pregó de la festa major de Manresa

El popular periodista Antoni Bassas (Barcelona, 1961) va defensar la vigència del periodisme compromès en el pregó institucional de la Festa Major de Manresa, que va tenir lloc en una sala de sessions de l'Ajuntament plena a vessar. L'expectació que va despertar la trobada va fer omplir també la sala de les columnes adjacent, amb un públic que tenia ganes d'escoltar les paraules d'uns dels rostres més coneguts del panorama comunicatiu català.

La figura de Josep Maria Planes, el periodista manresà que va ser assassinat el 24 d'agost del 1936 per un escamot anarquista, va planar durant el parlament de Bassas, que va enllaçar en diverses ocasions el passat i el present per parlar de l'ofici tant des del punt de vista del compromís amb la veritat com de les anècdotes i els bons moments que proporciona la pràctica diària. Bassas va fer esment del caràcter polifacètic de Planes, un reporter que va pagar amb la vida el fet d'haver publicat informacions incòmodes per als pistolers que van proliferar a la Barcelona dels anys 30.

El pregoner, alhora, va esmentar la honestedat i el bon humor d'un company com el desaparescut Carles Capdevila i les entrevistes que va fer a la russa Anna Politkovskaia, que va escriure sobre les atrocitats de Txetxènia fins que va ser assassinada.