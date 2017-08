Junyent condiciona ser candidat del PDeCAT a tenir un pressupost el 2018 que li doni joc

Una de les preguntes que més rep l'alcalde convergent de Manresa en les entrevistes, com les que va contestar coincidint amb l'equador del mandat actual compartit entre CDC i ERC, és si es tornarà a presentar. Demanat per Regió7 sobre aquesta qüestió, ha respost que supedita el seu posicionament de cara a les properes eleccions municipals a com siguin els pressupostos del 2018 i el que permetin fer, de manera que no es pronunciarà sobre aquest tema fins que no estiguin aprovats. Vol dir que, si no donen prou joc, no descarta no presentar-se.

Junyent va explicar a Regió7 que, «per a mi, és molt important com tanquem el pressupost del 2018. Primer, perquè és l'últim en el qual se sabrà quina és la capacitat d'inversió i les prioritats que podrem atendre. No es poden atendre totes. Això és una realitat que costa d'acceptar». Com a exemple, va posar una de les peticions exposades en el darrer ple municipal abans de vacances: la moció de la CUP donant suport a la demanda d'Arran per dotar la ciutat d'una altra piscina d'estiu municipal. «Si es fa, potser no es podrà fer un camp de gespa artificial o un manteniment adequat». I va afegir que les prioritats, «que les ha de fixar el ple i, especialment, l'equip de govern, vénen condicionades per unes limitacions, i en el cas nostre, ara que estem superant la fase d'endeutament gran que havíem tingut, hi haurà una capacitat d'inversió per al 2018 més important, però a mi em condiciona molt saber què hem sigut capaços de fer o estem disposats a fer i, per tant, m'he fixat aquest horitzó de comú acord amb el partit, i ells saben que si compten amb mi, jo em pronunciaré després d'aprovar els pressupostos. Després, el partit decidirà el que consideri però, fins després dels pressupostos...», res.



Què es podrà fer i què no

Quant a si li agradaria tornar a exercir d'alcade, independentment dels pressupostos, va assegurar que «no hi penso. Penso el cent per cent en la ciutat, en què podem acabar aconseguint en aquest mandat amb un govern que, en ser de coalició, és més fort i, alhora, té més possibilitats de tirar endavant les seves prioritats». Va insistir que «ara mateix, em preocupa molt com acabem, quines coses som capaços de fer i quines no podrem fer, perquè les que no fem en el pressupost del 2018 serà difícil que les fem en el del 2019. Farem alguna cosa, però el 2019, si les eleccions són el maig, i el pressupost entra vigent a final de gener i l'aprovem el desembre, quedaran febrer, març i abril, tres mesos, i en tres mesos fas alguna cosa que no has acabat de l'any, però...».

En les darreres municipals, celebrades el 2015, Junyent, que és la segona vegada que es presentava, va obtenir amb CiU 8.065 vots, seguit de molt a prop per ERC, amb 6.390, que li va permetre governar, primer, des de fora i, després, des de dintre, formant part de l'equip de govern. En les anteriors municipals, del 2011,va guanyar amb més claretat, en obtenir 9.356 vots pels 3.339 del segon partit més votat, el PSC. Si es tornés a presentar seria la seva tercera contesa electoral.



Ensenyament i esport

Abans de dedicar-se a la política, l'alcalde de la capital del Bages va treballar, bàsicament, en l'àmbit de la gestió esportiva i en el de l'ensenyament. Sobre la possibilitat de tornar-hi, explica que «l'ensenyament ja fa molts anys que el vaig deixar, però tinc una carrera universitària i puc donar classes, per bé que no sóc funcionari. Per tant, és una cosa a no descartar. I la gestió esportiva m'ha ocupat 24 anys i mig de vida professional, des del 86 fins al 31 de desembre del 2010. És un altre àmbit que tampoc no descarto».