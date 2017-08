Manresa pel sí s'instal·la al centre per a la consulta de l'1-O

La plataforma ciutadana «Manresa pel sí» va inaugurar ahir la seva nova seu al centre de Manresa de la ciutat, a la Muralla de Sant Domènec, pensant en el referèndum del pròxim 1 d'octubre i la campanya pel sí que començarà a mitjan mes vinent. El local és a l'antic quiosc Cirera.

Ahir es va estrenar oficialment coincidint amb la festa major, en un acte al qual van assistir representants de totes les entitats ciutadanes i formacions polítiques que formen part de la plataforma. «Manresa pel sí» està integrada per l'ANC, el Cercle Català de Negocis, la CUP, Demòcrates, Esquerres per la Independència, Fundació Independència i Progrés, Òmnium Bages-Moianès, PDECat, Solidaritat i Súmate. Segons van assegurar ahir representants dels partits polítics que formen part de la iniciativa, «tots estem units per la campanya i per aconseguir un mateix objectiu, que és guanyar. És una mostra del que volem per al país. En els projectes d'estat hem d'anar tots junts».

La nova seu estarà oberta fins a la celebració del referèndum. El dirigent de l'Assemblea Nacional Antoni Bozzo va explicar que la seva funció serà informar de les activitats que s'organitzen per promoure el sí a la consulta i els avantatges de la independència. El local està decorat amb els rètols de diferents colors amb el «Sí» que s'han anat escampant arreu les darreres setmanes.

El local estarà obert de dilluns a divendres de 6 de la tarda a 9 del vespre, i els caps de setmana matí i tarda.