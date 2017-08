La festa arrenca sense presses

Zeus, Hèrcules, Hades i Poseidó es van passejar ahir pel centre de Manresa. Quatre imponents déus de l'Olimp en forma de gegants de la colla Drac d'Or de l'Hospitalet de Llobregat van atreure moltes de les mirades de la tradicional cercavila popular, l'acte central de la jornada festiva abans que la nit cedís el pas a la música. És probable que la forta calor i la competència del Barça i de la manifestació de rebuig als atemptats restessin audiència a les activitats de la tarda, a les quals la ciutadania es va anar incorporant progressivament.



La festa es va posar en marxa després de dinar amb molt de soroll: el que va omplir de decibels i molt fum la plaça Major amb la tronada manresana, a càrrec de la Pirotècnia Peñarroja, i el que causaven els trets dels trabucaires locals, acompanyats enguany per la colla homònima del barri de Gràcia de Barcelona. Rere seu, la cercavila va davallar pel carrer Sant Miquel amb sort desigual.



Els esbarts d'Aranda de Duero i Sestao convidats pel Casal Cultural de Dansaires Manresans per participar en l'Oreneta d'or i la mateixa entitat amfitriona eren els següents de la fila. I després venien les gralles dels Tirallongues, els tabalers de Xàldiga -amb una seqüència rítmica que animava a ballar-, la imatgeria del correfoc i les colles geganteres. La comitiva, però, es va espaiar en excés i va generar forats omplerts només per l'escassa animació ambiental. Era simptomàtica d'això l'estampa de la pubilla i l'hereu caminant sols tot comentant la jugada sense activitat al voltant.



Si uns pocs centenars de ciutadans es van atrevir a presenciar la tronada en directe, no gaires més van acompanyar la cercavila en els primers compassos. La gernació més gran es va aplegar a l'inici del carrer Guimerà i al passeig Pere III, sense la brillantor d'altres anys, en què la cercavila era un espectacle més concorregut.



La mostra del correfoc va fer la transició entre la festa diürna i la nocturna i va tornar a deixar petita la plaça Major. Un espectacle que, no per conegut, deixa d'impressionar. I si no que ho preguntin als jugadors de la plantilla del Bàsquet Manresa. Convidats a seguir l'acte de foc des del balcó de l'ajuntament, més d'un i de dos van al·lucinar literalment amb la moguda, tal com ho van deixar reflectit en les fotografies i els vídeos que van penjar a les xarxes socials. L'activitat va arrencar tímidament ahir a la tarda. La nit es va encarregar d'escalfar l'ambient.