La Mostra reedita el seu encant

Hi ha pocs preludis tan viscuts com el del correfoc. La plaça Major es va omplir ahir un any més amb motiu de la mostra, el succedani de l'acte que tancarà dilluns la festa major en versió apta per a tots els públics.

Molt foc i molta gent. Ja amb la foscor planant sobre la ciutat, la mostra va tornar a ser un espectacle massiu, i els que van tenir la sort d'agafar posició a primera fila van ser els que més de prop van constatar el potent arsenal pirotècnic que l'organització posa a disposició de la festa.

Un cop encesos els llums de la plaça i enretirades les tanques, petits i grans van ocupar el centre de l'espai per ballar al so de la música nostrada. Sense foc, és clar. Ni guspires. Saltar i xalar sota la fumera queda per als qui dilluns vulguin ser més atrevits.