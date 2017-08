El correfoc tanca avui a la nit la festa amb 310 quilos de pirotècnia per fer petar

El cap de setmana principal de la Festa Major de Manresa arriba avui (21.30 h) a la seva conclusió amb el correfoc, que presenta en aquesta edició una novetat molt destacada: un augment del 30% en la capacitat pirotècnica. Això, en xifres, vol dir passar de 240 a 310 quilos de foc que convertiran la rua d'aquesta nit en una de les més espectaculars que es recorden en els darrers temps.



Segons va explicar Oriol Bataller, membre de Xàldiga, a Regió7, els elements de pirotècnica fixa seran «més vistosos» i es faran notar en aquests espais: la plaça Major, la plaça d'en Creus, la plaça Montserrat, la plaça Gispert, la Plana de l'Om, la plaça Pedregar i la plaça del Carme. Tot això, a més, sense incrementar el pressupost, ja que Xàldiga, que abans comprava tota la pirotècnica a l'empresa Igual, ara adquireix els anomenats «canyadors o fuets de la Patum» a l'empresa Ars.



El correfoc s'iniciarà a les 21.30 h a la plaça Major, on també hi acabarà després de fer el recorregut: carrers de Sant Miquel i les Piques, plaça d'en Creus, carrer Arbonés, plaça Montserrat, carrer Santa Maria, plaça Gispert, carrer Vilanova, Plana de l'Om, carrer Nou, carrer Metge Planas, plaça del Carme i carrer Pedregar. Xàldiga mobilitza un total de 300 persones. Entre les recomanacions: no fer cadenes de més de tres persones i, a les places, girar en sentit invers a les agulles del rellotge.