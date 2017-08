La imatgeria de Manresa acompanya l'àliga en el seu 25è aniversari

L'àliga de Manresa va celebrar ahir el seu 25è aniversari en l'acte de la ballada de la imatgeria manresana, en una cerimònia que va estar marcada per la presència de l'àliga de Girona, padrina de la manresana, i que va ser convidada per a l'ocasió.

En un ambient calorós, les danses es van dur a terme enmig d'una gran rotllana improvisada pels més de dos centenars de persones que van contemplar l'esdeveniment, i en l'ordre habitual, començant pels cavallets de Sant Jordi i acabant amb l'àliga manresana, passant pels nans, els gegants, el lleó, i també el ball de l'àliga de Girona, que va captar l'atenció dels presents a la plaça, en ser un element nou en la tradicional actuació del bestiari folklòric manresà dins la festa major. La bèstia gironina va actuar just després de la dansa del lleó acompanyada de la seva orquestra, i va dur a terme la seva dansa just abans que fos el torn de la de Manresa. Totes dues van intercanviar una reverència en creuar-se per fer el canvi de dansa.

Les danses tradicionals organitzades per l'Esbart Manresà de l'Associació Cultural del Bages, i en les quals van participar els assistents a l'activitat, van posar punt final a l'acte, que va durar gairebé dues hores.