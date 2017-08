El correfoc de Manresa fa estremir la ciutat fent petar 310 quilos de pólvora

El correfoc de Manresa va fer tremolar ahir la ciutat amb 310 quilos de pólvora, el 30 % més que l´any passat, pels carrers del nucli antic de la ciutat. La traca final de la festa major va ser sonada. Tant per l´espectacularitat que hi aporta el correfoc, les seves espurnes, petards i fum, com per la gentada que una vegada més va participar a la festa. Tant des de dins, saltant al costat dels diables i de la imatgeria de Xàldiga, com veient l´espectacle des de fora, tot i córrer el risc de ser enxampat per alguna espurna.

L´acte es va tornar a convertir en un dels més multitudinaris de la Festa Major de Manresa. Ja és un ritual. Va començar poc després de 2/4 de 10 del vespre, amb la plaça Major ja plena de gent, igual que els carrers de l´entorn per on havia de transcórrer. Als marges, els qui no es volien perdre la visió de dracs i diables amb la pirotècnia encesa, però des de lluny. Sobrerroca i Cap del Rec, per exemple, eren un tap per on es feia difícil circular a causa de la gentada que hi havia. En tancar edició la cercavila encara no s´havia acabat i continuava el seu recorregut.

Els tabalers marquen el ritme

Just abans de començar es van llançar a l´aire els petards per alertar la gent que es comencés a col·locar el mocador i el barret. Després de sonar Els Segadors es van apagar els llums de la plaça i automàticament els tambors dels tabalers de Xàldiga van arrancar i va començar la primera moscada de la nit. Tot sota el control dels membres de seguretat de Xàldiga, el SAC.

Fogueres, fogaines, capgirells i moixogants van ser els primers de fer saltar la gent sota les espurnes amb la música del correfoc d´ambient. Després s´hi van afegir els dracs de la imatgeria del correfoc. Enguany es van consolidar alguns canvis que s´han anat introduint darrerament, com deixar la traca de la plaça Major al final –abans era al principi– o fer esclatar quatre paraigües de pirotècnia a l´inici i quatre més al final.

Posteriorment la corrua de gent va iniciar el recorregut cap al carrer de Sant Miquel. El correfoc va continuar pel carrer de les Piques, plaça d´en Creus, carrer Arbonés, plaça Montserrat, Santa Maria, plaça Gispert, Vilanova, Plana de l´Om amb la seva espectacular cascada de foc, carrer Nou, Metge Planas, plaça Pedregar, carrer Pedregar, plaça del Carme, que enguany va estrenar pirotècnia fixa, Cap del Rec i novament la plaça Major, on hi va haver l´esclat final.

A les places és on, precisament, es va destinar l´increment de pólvora que s´ha utilitzat enguany. A la del Carme hi va haver per primera vegada pirotècnia fixa un cop es va acabar la tradicional moscada.

En tancar edició s´havia de dur a terme un dels actes més simbòlics del correfoc: l´aparició del bou, la doble moscada i l´encesa de llums de la plaça amb la gent ballant al ritme de la música del correfoc. Posteriorment era prevista l´actuació d´Hotel Cochambre, l´encarregat del ball del correfoc d´enguany.

Enguany la Festa Major de Manresa s´allargarà una setmana. Havia de començar el dissabte 19 amb el tradicional correaigua. Els atemptats a Barcelona i Cambrils van fer que s´ajornessin totes les activitats festives i lúdiques en senyal de dol i de solidaritat amb les víctimes. El pròxim cap de setmana hi haurà el correaigua i la moscada infantil.