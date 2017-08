En un sol dia es prepara la pirotècnia i es munten les traques a totes les places

La pirotècnica del correfoc de Manresa va arribar ahir al matí a la ciutat. Poques hores després, ja de nit, havia petat tota. 310 quilos de pólvora. La xifra més alta dels últims anys. El 2016 en van fer esclatar 240 quilos.

Els organitzadors del correfoc, l´entitat Xàldiga, comencen a preparar la festa de foc, espurnes i fum a partir de l´octubre anterior. Primer d´una forma tranquil·la, va explicar ahir a Regió7 un dels seus coordinadors, Oriol Bataller. Tot es va accelerant a mesura que s´acosta la cita. «El juliol i l´agost ja comença a ser més intens, fins a aquesta última setmana, que són els dies que hi ha més feina».

Per qüestions de logística la pólvora arriba a Manresa el mateix dia del correfoc. «Depenem de quan ens la serveixen, i perquè tampoc no hi ha cap lloc a la ciutat on es pugui emmagatzemar. Calen instal·lacions adients, preparades i adequades, perquè ha d´estar en unes determinades condicions» de seguretat. Per això l´organització ho ha de preparar tot en un dia. Prèviament, però, s´ha planificat.

Ja amb pirotècnia

Un cop ahir al matí es va servir el material pirotècnic, va començar al tràfec al local de Xàldiga, al Casal de les Escodines. Es van preparar els paquets per distribuir-los a cadascun dels grups que formen part de la imatgeria de Xàldiga i les diferents colles de diables. Cada paquet que s´enllestia duia un rètol indicant on havia d´anar perquè tots els elements de la cercavila poguessin anar carregant material a diferents punts distribuïts al llarg del recorregut.

A la mateixa hora que això passava al local de Xàldiga, diversos grups es distribuïen per les places de Manresa on s´havien de muntar traques i cascades de foc. N´hi havia a la plaça Major, a la d´en Creus, Montserrat, plaça Gispert, Plana de l´Om, plaça Pedregar i per primer cop a la del Carme.

El darrer pas abans de saltar era canviar-se. Els diables ho van fer a l´Anònima. La imatgeria ja estava distribuïda per diferents punts pròxims a la plaça Major.