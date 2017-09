La vaga d'examinadors ha afectat mil alumnes de la regió central a l'estiu

Els examinadors del carnet de conduir van reprendre aquest dilluns la vaga. A Manresa, el seu impacte era ben visible a la zona de les pistes, on hi ha diversos circuits per practicar la conducció i les proves pràctiques que determina la DGT per a cada modalitat de carnet i també on es fan els exàmens oficials de la regió central. Prop d'un miler d'alumnes de la Catalunya Central no s'han pogut examinar de teòrica i pràctica aquest estiu, i les autoescoles de la capital del Bages diuen que la situació els està perjudicant molt.

Alguns dels pocs vehicles d'autoescoles manresanes que ahir es van apropar a la zona de les pistes perquè els seus alumnes fessin pràctiques coincidien a afirmar que la situació és insostenible. Tot i que ahir no hi havia convocada jornada d'exàmens a Manresa, sí que n'hi ha convocada per a divendres, 8 de setembre, i segons els professors, «si ens trobéssim en una situació normal avui la zona de les pistes estaria plena de gent practicant».

El sindicat UGT va calcular ahir que el seguiment d'aquest primer dia de vaga del mes de setembre es va situar entre el 81 i el 83% a Catalunya. Des del sindicat van lamentar la «manca d'interès» per negociar de la DGT i asseguren que la situació és «molt crítica» tant per als examinadors com per a les autoescoles.

L'Associació d'Examinadors de Trànsit va decidir desconvocar la vaga indefinida el dia 23 d'agost passat i, a canvi, ho va substituir per noves aturades parcials durant el mes de setembre. Ahir, doncs, es va iniciar la nova ronda d'aturades parcials, que el col·lectiu d'examinadors va començar a fer els mesos de juny i juliol. Es calcula que la vaga dels mesos d'estiu ha provocat la suspensió d'unes 80.000 proves pràctiques a tot Catalunya. De fet, els examinadors estimen que cada dia de vaga es cancel·len aproximadament unes 1.460 proves.

La secretària d'Administració General de l'Estat de la UGT Catalunya i examinadora de Trànsit, Sílvia Faja, ha explicat que la jornada de vaga d'ahir la van secundari entre el 81 i el 83% de la plantilla. Faja va dir que s'havia decidit anul·lar la vaga indefinida perquè el col·lectiu d'examinadors té clar, segons ella, que la vaga «està afectant molta gent i, com a acte de bona fe, vam decidir només fer un vaga parcial per no ofegar tot el servei d'exàmens». De fet, Faja considera que la situació «és molt crítica, tant per a les butxaques de les autoescoles com per als examinadors». La responsable sindical va criticar que «l'únic que no hi perd» en aquest conflicte «és la DGT». Faja lamenta que la DGT «no posa cap proposta sobre la taula i no té interès a negociar».