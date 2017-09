El debat del macroconcert reapareix de manera cíclica

El debat sobre si Manresa ha de tenir un macroconcert amb un grup de música de renom durant la festa major no és nou. Ja s'ha plantejat en diverses ocasions des de fa almenys 20 anys.

L'actual model aposta per diversitat d'actes al carrer sense una figura preeminent del món musical. En canvi, els anys 80 i 90 van passar per Manresa grups com Mecano, Joaquín Sabina i Ana Belén i Víctor Manuel. Més endavant van actuar a la capital del Bages Celtas Cortos, Sangtraït, Sau, Sopa de Cabra, Gossos, Estopa i Antònia Font, entre d'altres.



Cap canvi des de fa anys

D'uns anys ençà no hi ha cap grup de renom i mediàtic d'àmbit nacional o estatal que hagi actuat a Manresa en un format de macroconcert. L'aposta és que el cost que suposaria es reparteixi per fer el màxim d'activitats possibles.

La regidora de Festes i promoció de la Ciutat, Neus Comellas, ha reobert la possibilitat que a Manresa hi hagi un cap de cartell que pugui atraure un gran nombre de públic. La idea la va expressar a aquest diari a l'hora de fer una valoració de la festa major d'enguany. Comellas va plantejar la possibilitat que l'any vinent hi pugui haver un grup de renom. Ho va supeditar al fet que hi hagi més diners procedents de patrocinadors, i si les despeses de l'acte no desvirtuen les altres activitats que es fan al carrer durant els dies de la festa major.