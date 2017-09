Els grups de l'oposició dubten que s'hagi de canviar l'actual model de la festa major

El govern de Manresa ha expressat la seva voluntat d'introduir canvis a la festa major i ha obert la possibilitat d'acollir un grup musical de renom i mediàtic a les pròximes festes. És una possibilitat que de moment només s'ha insinuat (vegeu Regió7 de diumenge). Però no trobarà consens entre tots els grups municipals a l'oposició, i encara menys si això ha de significar que hi hagi menys actes al carrer.

La CUP defensa que la festa major ha de ser el màxim de popular possible i no troba necessari que hagi d'incloure un concert de masses. El PSC pensa que s'hauria d'haver consultat, primer, les entitats i organitzadors que fan possible les festes. Ciutadans, en canvi, considera que donaria més projecció a la ciutat. Democràcia Municipal aposta per fer festa al carrer com fins ara i, fins i tot, descentralitzada als barris.

Festa popular



Per al regidor de la CUP Jordi Masdeu, la festa major ha de ser el màxim de popular possible, i ha de mantenir els actes al carrer, gratuïts i de cultura popular. Per a la CUP les festes d'estiu no han de dependre de patrocinis de ningú, i posa com a exemple que l'Alternativa s'autogestiona «i és un exemple que es poden portar grups importants sense patrocinis». Masdeu també ha manifestat el seu rebuig que la festa major estigui patrocinada per «bancs que inverteixen en armament i desnonen gent, i empreses que destrueixen el territori i no respecten la legalitat», com ICL. «Si es busquen patrocinis seria un d'aquests o molt semblant».

Primer cal consultar-ho



Per al president del Grup Municipal Socialista, Felip González, «és bo que es faci una revisió periòdica de tot. També de la festa major». En aquest cas, però, puntualitza que que «tenim la sensació que la decisió de fer-ho s'ha pres més per impuls d'una regidora que acaba d'arribar nova al càrrec», en referència a Neus Comellas, que es va incorporar el juny, «que no pas com a conseqüència d'una reflexió madurada de l'equip de govern».

Dit això, González pensa que fa anys que no hi ha canvis ni tampoc una reclamació popular per variar el model. Per això opina que més que centrar-se en si cal un gran concert musical o no, primer hauria «estat millor» fer un «bon sondeig» entre totes les persones de les entitats que participen en l'organització d'actes de la festa major. «Sempre cal estar oberts a canvis si arriben per mitjà dels consens amb els executors reals de la festa, que a més a més de l'Ajuntament són les entitats, que l'han de continuar liderant», diu González.

El PSC fa un bon balanç de la Festa Major de Manresa d'enguany, encara que opina que caldria potenciar els actes infantils i familiars, més esforços per erradicar les accions incíviques i «extremar l'atenció en un fet que ens preocupa des de fa anys: l'existència de massa menors d'edat en estat d'embriaguesa alcohòlica».

Promoció de la ciutat



Ciutadans està d'acord amb l'actual model, però hi afegeix un concert d'un grup de renom. Això «magnificaria la festa», segons l'opinió del regidor Andrés Rojo, «i atrauria un públic que ara no ve no tan sols de poblacions de la comarca sinó de més enllà com Terrassa o Sabadell». Pensa que seria un acte que projectaria la ciutat i que amb la gent de fora hi hauria un retorn econòmic.

El regidor de Democràcia Municipal, Ton Sierra, aposta pels actes al carrer «perquè connectes més amb la ciutat. Un gran concert és, d'alguna manera, més brillant però no és tan autèntic», opina. Sierra pensa que l'actual model de la Festa Major de Manresa «no està malament tot i que és millorable». Per exemple, proposa que s'obri més als barris de la ciutat i que s'hi celebrin actes descentralitzats. No tots s'han de fer al centre, considera.