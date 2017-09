Sant Fruitós de Bages al·lega contra el futur crematori

L'associació de funeràries Esfune no és l'única que ha presentat al·legacions contra el futur crematori de la plana del Pont Nou. També ho ha fet l'Ajuntament de Sant Fruitós. Si les primeres són per temes de salut pública, les del consistori santfruitosenc, tal com va explicar aquest dimecres a Regió7 el seu alcalde, Joan Carles Batanés, són perquè, «d'acord amb la llei d'urbanisme, per poder donar una llicència per a una construcció que porta associada una activitat, els carrers han d'estar urbanitzats», i no és el cas, apunta.

Batanés recorda que fa uns anys es podia urbanitzar sense necessitat de tenir els carrers, ni l'enllumenat ni el clavegueram fets, però, assenyala, això va canviar. Per tant, si l'Ajuntament de Manresa dóna la llicència a l'empresa –Serveis Funeris de Barcelona SA– que l'ha demanat, «s'està incomplint un precepte de la llei d'urbanisme catalana».

L'alcalde afirma que en aquestes al·legacions no hi té res a veure que a Sant Fruitós s'hagi de fer un complex funerari amb crematori inclòs i que el de Manresa li faci competència. Admet, alhora, que si es van mirar aquest expedient va ser per la coincidència que tant en un lloc com en l'altre s'estiguin fent passes per dotar la comarca de sengles crematoris. Conclou que «només té l'interès que es compleixin els preceptes de la llei d'urbanisme en tot el que es faci».

Ho portarà als jutjats



Quant a les al·legacions d'Esfune, que ha presentat el seu president, Aureli Sánchez, també director tècnic d'Eternam, l'empresa que farà el tanatori amb crematori a Sant Fruitós de Bages, aquest dimecres va fer una roda de premsa per explicar-les amb tots els detalls (aquest diari ja les va avançar en l'edició del 15 d'agost passat) i va assegurar que, si l'Ajuntament les tomba, pensen portar-ho als jutjats.

Sánchez va explicar que les al·legacions s'han enviat a tots els grups municipals de l'Ajuntament, així com a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, a la secretaria general de l'Esport de la Generalitat, al Consell Comarcal del Bages, a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, a l'entitat ecologista Meandre i a les esportives lligades al Congost. També va dir que d'aquí a tres setmanes tenen previst «posar-nos a peu dels pavellons» per informar els pares i mares que porten infants als equipaments de la zona esportiva dels riscos de tenir un crematori a prop.