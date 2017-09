Ciutadans a Manresa presenta un recurs contra el decret de suport al referèndum de l'1-O

El Grup Municipal de Ciutadans a l´Ajuntament de Manresa ha presentat un recurs en contra del decret de suport al referèndum de l´1-O signat per l´alcalde de la ciutat, Valentí Junyent.

El portaveu del grup, Andrés Rojo, ha afirmat que «l´alcalde ha firmat un decret i nosaltres hem presentat un recurs perquè no procedeix i està fora de la llei. Volem que el nostre recurs predomini sobre el decret».

En l´exposició de motius Ciutadans recorda que els decrets d´alcaldia són disposicions de caràcter general en l´àmbit de les seves competències, «entre les quals no figura, en cap cas, l´incompliment del marc jurídic vigent i legal, ni les atribucions de representació per les quals no tenen competències».

Ciutadans considera que la signatura del decret de suport al referèndum està fora de les competències de l´alcalde i del marc jurídic un cop el Tribunal Constitucional l´ha suspès.

Per això demana que quedi sense efecte. Al pròxim ple municipal que s´ha de celebrar la setmana vinent es debatrà aquest tema. Ahir, més de 560 alcaldes d'arreu de Catalunya van signar el drcret de suport al referèndum i van posar a disposició del Govern locals municipals perquè es pugui celebrar.