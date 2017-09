L'Ajuntament destaca el «bon clima de civisme» de la Festa Major de Manresa 2017

L'Ajuntament de Manresa ha fet balanç aquest divendres de la Festa Major de Manresa 2017, una celebració que durant 10 dies va proposar 124 actes i que es va desenvolupar «amb molt bona harmonia, civisme i sense incidències remarcables». El resultat global satisfà al consistori i en destaca que es va «tornar a veure carrers i places de la ciutat plens per participar en les propostes d'una programació molt consolidada, gratuïta, variada i adreçada a públics de totes les edats».

El recull de dades i la valoració de la festa ha anat a càrrec de la regidora de Festes i Projecció de la Ciutat, Neus Comellas; i del representant de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols.

Neus Comellas ha manifestat que malgrat l'ajornament forçat de l'inici de la festa a causa de l'atemptat de Barcelona, "hi ha hagut una molt bona resposta de la ciutadania als actes programats i estem molt satisfets de la celebració i, especialment, del bon clima de civisme". La regidora, que ha viscut la primera festa major com a membre del govern municipal, ha destacat "el treball intens i la gran maquinària" d'actors que fan possible aquesta celebració.

Entre els aspectes positius, Comellas ha destacat totes les gestions prèvies introduïdes per "avançar-nos i evitar cues i incomoditats" en alguns actes, "la simultanietat d'espais" i "el treball i el bon funcionament de la campanya sexista i contra el consum d'alcohol". La regidora també ha posat en valor la "bona acceptació per part de la ciutadania de les mesures de seguretat aplicades durant els dies de festa".

Comellas ha recordat que l'actual model de Festa Major dirigit a tots els públics i espais diversos funciona i compta any rere any amb la complicitat i els suport de les entitats i la ciutadania, i s'ha mostrat oberta en el futur a enriquir la programació actual amb la introducció de nous actes si hi ha més suport pressupostari d'agents exteriors.

Al seu torn, Joan Orriols també ha fet una valoració "positiva" d'aquesta edició i ha destacat "el bon funcionament del nou espai festiu a la plaça Gispert i dels nous espais per a les persones amb mobilitat reduïda". Així mateix ha subratllat que l'ampliació d'horaris en alguns concerts per a joves també ha contribuït a minimitzar els problemes d'incivisme; la utilització de gots reciclables que han millorat els aspectes de neteja de la via pública; la molt bona acollida dels grups musicals triats; i la gran qualitat del castell de foc, entre altres factors positius d'aquesta edició.

Més agilitat per les Visites a la Manresa Desconeguda i el Tap'Antic



Entre les millores organitzatives introduïdes en aquesta edició s'ha ressaltat la recollida de tiquets amb hora del torn per a les Visites ala Manresa Desconeguda, la qual cosa ha evitat llargues cues i ha permès ordenar aquesta activitat que ha tornat a ser un èxit i que ha mantingut el ritme d'assistents dels darrers anys. En aquesta edició, les tres visites programades han esta seguides per un total de 1.155 persones (Casa Consistorial: 380 visitants; carrer Sobrerroca: 375 visitants; Visita a l'Oller del Mas: 400 visitants).

En el mateix sentit, la venda anticipades de gots i consumicions així com la col·locació d'algunes barres a l'exterior dels locals ha permès també evitar llargues cues en el Tap'Antic. Es van vendre, anticipadament i durant la mateixa nit, més de 3.000 consumicions per al Tap'Antic, a les quals s'han de sumar les que es van vendre directament als 25 locals de restauració participants.

En aquesta edició el guanyador concurs de tapes ha estat l'establiment Taverna 1913. La resta de local amb més vots han estat 2D Sushi, Venezuela i Olé! I Bar Pardal.

La plaça Gispert, un nou espai festiu que pren protagonisme



La incorporació de la plaça Gispert en la programació festiva també pot valorar-se positivament tot i que divendres amb Itzipa i Bremem va ser un dia més fluix quant a afluència de públic i dissabte Puput i El Fugitiu varen aconseguir col·locar el cartell de complert a l'espai. Aquesta plaça és va convertir en un espai amb estils molt dispars: reggae, jazz, folk i pop català...

Pel que fa a l'ampliació d'horaris a La Plana de l'Om, espai adreçat a públic adolescent, i a Manrussionica i la Plaça Sant Domènec no va comportar cap problema (això sí, es va procurar molta puntualitat a l'hora de finalització dels espectacles).

L'ampliació de l'espai per a les persones amb mobilitat reduïda a la Plaça Sant Domènec va tenir molt bona acceptació i la continuïtat de l'espai situat a la Plaça Major va estar complert especialment per veure la Mostra del Correfoc.

El ball del Correfoc i el piromusical de l'Agulla triomfen



En aquesta edició, el grup Hotel Cochambre, l'aposta d'enguany pel ball del Correfoc, va ser un èxit, aconseguint el grup una complicitat total amb el públic assistent, que va omplir la plaça Major en el tradicional comiat del dilluns de Festa Major. També ha tingut una excel·lent acollida l'espectacle piromusical a càrrec de Pirotècnia Peñarroja a l'Agulla, destacant en aquest edició el seu caràcter novedós, massiu i molt manresà, amb la presència d'un cor de grans dimensions, en el marc de la campanya de marca "Manresa, cor de Catalunya", i les primeres peces que van sonar van ser "La llum que portes dins", la cançó de Gossos dedicada a Manresa, i el ball de l'Àliga de Manresa, que enguany celebra el 25è aniversari.

Propostes musical simultànies a diversos espais



En aquesta edició, es valora també de forma molt positiva la fórmula de propostes musicals simultànies en diverses places-espais de la ciutat (Plana de l'Om, Plaça Gispert, Plaça Sant Domènec, Plaça Europa, Plaça Porxada i Parc de la Seu) que han aconseguit que tothom trobés el seu espai festiu. A aquesta simultaneïtat cal afegir-hi la qualitat dels grups participants, alguns d'ells com Tapeo Sound System, Hotel Cochambre, Albercoks, Ebri Knight.... entre d'altres, van ficar-se el públic a la butxaca.

En aquest sentit, l'aposta pels grups del territori: Palance, El Fugitiu, Puput, Rúpit, Itzipa, Star 3, és un altre dels factors positius que s'han valorat satisfactòriament i que han repercutit en el bon grau de participació.

Pel que fa a la cultura popular, la seva participació és una aposta segura que compta amb la complicitat de manresans i manresanes: La cercavila, ballada de la imatgeria, tronada, actuacions esbarts dansaires, compleixen la seqüència ritual pròpia dela Festa Major.Destaca molt especialment el el 25è aniversari de la recuperació de l'Àliga de Manresa, que el diumenge de Festa Major va estar acompanyada per l'Àliga de Girona, que ja va ser la seva padrina fa 25 anys. També s'ha de remarcar molt especialment l'actuació de la Colla Castellera Tirallongues, que va descarregar per primera vegada a Manresa un 4 de 8 i que va provar per primer cop i va aconseguir carregar i descarregar un 3 de 7 aixecat per sota, entre altres construccions.

Treball intens per millorar la seguretat i el civisme



Des del govern s'ha volgut destacar l'excel·lent treball dels cossos de seguretat i tècnics municipals implicats en l'organització (protocol, festes, manteniment, neteja, mobilitat.....) així les mesures extraordinàries per incrementar la seguretat dels assistents: col·locació al Passeig de Pere III per la plaça de Crist Rei de jardineres per reforçar la seguretat en aquest tram de la ciutat, el reforç de la seguretat en actes com el Castell de focs i en diversos punts estratègics a l'entorn de la festa.

També cal ressaltar especialment les iniciatives de les regidories de Dona i Igualtat, Sanitat i Joventut que van impulsar una campanya per sensibilitzar contra la violència masclista amb el lema "Manresa lliure d'agressions sexistes. No és No!" i accions també per promoure la venda i dispensació d'alcohol de forma responsable, i de prevenció contra les drogues.

Des de l'Ajuntament es valora de forma molt positiva aquesta campanya desenvolupada durant la festa major per prevenir els comportaments sexistes i les agressions en els espais d'oci i sensibilitzar per trencar l'imaginari del cos de la dona com un objecte sexual i articular l'actuació davant de les situacions sexistes. Aquesta campanya es va desenvolupar a diverses accions com la edició de pancartes de sensibilització, cartells informatius distribuïts per la ciutat, formació al personal de les barres, frases de sensibilització als gots reciclables, entre d'altres accions.

Els "àngels de nit" vetllen per una bona convivència



Un dels elements destacat van ser els "Els àngels de nit", que van intervenir el divendres 25 d'agost i el dissabte 26 d'agost, entre les 12 de la nit i les 2.30h de la matinada. En total van ser 10 joves del mòdul de grau superior d'animació sociocultural i turisme i també del mòdul superior d'integració social, que es van desplaçar pels diferents espais de la festa amb l'objectiu d'oferir informació i acompanyament per tal de potenciar una festa major més segura i responsable. Els àngels de nit bàsicament donen informació, acompanyament i material a les persones joves.

Els "àngels" van valorar que les persones joves que participen a la festa reben molt positivament la seva intervenció, ja que els veuen com a persones molt properes a ells, amb qui poden consultar informació. També agraeixen l'ajuda quan hi ha algun cas d'intoxicació etílica, i l'acompanyament que es fa per part dels àngels de nit als serveis especialitzats com Creu Roja. Igualment des de la regidoria de joventut, que és qui lidera aquest programa, se'n fa una valoració positiva i es considera una molt bona mesura preventiva i de " toc d'alerta" per tal de prevenir conductes de risc entre les persones joves que es troben gaudint de la festa.

Necessitat de reforçar les recomanacions de seguretat per als participants al Correfoc



Un dels aspectes menys positius de la festa ha estat l'increment de persones ateses durant el Correfoc, aspectes que l'organització i les entitats col·laboradores estan valorant de cara a la propera edició, però que tenen molt a veure amb el fort increment de participants i espectadors d'aquest acte així com una certa relaxació en les mesures de seguretat dels participants. Aquest fet apunta a la necessitat de reforçar de cara a l'any vinent la informació i les recomanacions de seguretat i de protecció del vestuari.

Aquest any hi ha hagut un increment del producte pirotècnic al Correfoc, durant el qual es van utilitzar 310 quilos.

Creix el 14,4% l'ús del bus nocturn gratuït



En aquesta edició el bus nocturn gratuït ha tornat a millorar les dades de l'any passat. En total hi ha hagut 2.862 usuaris del servei de bus nocturn gratuït, el que suposa un augment del 14,4% respecte el 2016, que el servei el van utilitzar 2.501 usuaris. El servei reforçat de pagament de les línies 6 i 7 i 8 també ha tingut un augment del 13,4% durant els dies de festa, amb 2.382 usuaris (l'any 2016 hi va haver 2.101).

Amb l'objectiu que el servei de Bus Nocturn fos més utilitzat per anar i tornar dels actes dela Festa Major, es va millorar la comunicació del mateix, per tal de donar a conèixer l'oferta al màxim de públic amb diversos formats i amb la col·laboració dels Àngels de Nit, Som-nit, Oficina de Turisme, dels propis autobusos i centres d'interès de la ciutat.

Lavabos públics i mobiliari



Durant aquesta edició, igual que l'any passat, es va instal·lar 80 lavabos públics. Pel que al mobiliari, es van instal·lar 5.877 cadires, 600 tanques, 15 carpes, 48 taules i813 m2de tarimes.