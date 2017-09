Una trentena de veïns faran pressió per un Saclosa de franc

Una trentena de veïns i veïnes de l'entorn del pàrquing Saclosa, majoritàriament, van assistir, aquest dijous al vespre, a una assemblea oberta convocada per tres veïns del sector. L'objectiu: que el pàrquing Saclosa, que l'Ajuntament està adequant des d'aquesta setmana i que perdrà les més de cent places gratuïtes de fins ara per 37 de zona blava, continuï sent de franc.

Durant la reunió, que va començar a 1/4 de 9 del vespre i va acabar a 3/4 de 10 de la nit, els veïns van parlar de constituir-se en una assemblea per la mobilitat i l'estacionament gratuïts a Manresa, i de fer assemblees setmanals, per a les quals, van dir, miraran de trobar un emplaçament.

Aquest dijous, es van trobar al mateix pàrquing, on es van posar en rotllana, alguns amb cadires plegables i altres dempeus. Hi van discutir les accions de pressió que preveuen fer. La primera, dijous de la setmana vinent, consistirà en una mobilització veïnal pel passeig de Pere III, a les 7 de la tarda, amb una pancarta reivindicativa i que acabarà al pàrquing Saclosa, on celebraran una assemblea. Van parlar de fer un manifest i una recollida de signatures i de buscar la complicitat de les associacions comercials, a les quals consideren que perjudica especialment l'augment de la zona blava, ja que farà que molta gent se'n vagi a comprar als Trullols perquè allà no hi ha problemes per aparcar de franc com passa al centre.

Durant la trobada, van comentar la situació de la zona blava a Manresa (l'increment de places, entre les quals les del pàrquing Saclosa), van obrir un torn d'intervencions i van discutir les accions previstes. Llevat d'un d'ells, Oriol Barri, els altres dos impulsors van preferir no dir els seus noms.

La intervenció al Saclosa



El pàrquing Saclosa ocupa una superfície de 2.936,93 m2. El projecte preveu habilitar 37 places d'aparcament en bateria de zona blava a la banda que dóna al car-rer del Bruc i, a l'altra banda, on hi ha els arbres, un espai per als vianants delimitat per pilones. A la zona més propera a la cantonada del Saclosa amb Bruc, on ara hi ha una mena de placeta on també es permet aparcar, s'ampliaran les voreres i es crearà un espai destinat a zona verda per a vianants.

La durada prevista de les obres, que aniran a càrrec de l'empresa Eysa, concessionària de la zona blava de Manresa, és de 4 setmanes, i el cost, de 45.244 euros.