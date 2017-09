La Fundació Althaia va registrar una lleugera disminució de reclamacions i queixes el 2016

Les reclamacions i queixes a la Fundació Althaia de Manresa va baixar lleugerament el 2016 respecte l'any anterior. N'hi van haver 1.369, gairebé 4 al dia, davant les 1.540 del 2015, la xifra més alta dels últims 13 anys. Aquest descens s'explicaria perquè s'han reduït les llistes d'espera en especialitats com oftalmologia o rehabilitació, segons la mateixa institució sanitària i assistencial. També hi ha una baixada acusada de suggeriments i d'agraïments. Es van quedar en 95 pels 127 dels dos últims anys. Són dades incloses en la memòria de la Fundació Althaia corresponent a l'any 2016.

L'àrea d'Atenció a l'Usuari d'Althaia va rebre el 2016 un total d'11.357 consultes per sol·licitar informació, agraïments i suggeriments, reclamacions i queixes. És una xifra rècord i representen gairebé 4.000 més que el 2014. Dóna una mitjana de 31 al dia.

D'aquestes, 1.369 van ser les esmentades reclamacions i queixes. De reclamacions n'hi va haver 833, i de queixes, 536. Les primeres són les que rep Althaia per escrit per part dels usuaris en relació amb un acte o procés assistencial, o com a conseqüència de l'atenció sanitària rebuda que no ha satisfet, segons explica la fundació. En aquest cas la resposta també es fa per escrit. Una queixa, en canvi, s'expressa verbalment. Aquestes són les que han baixat més. De les 761 del 2015 s'ha passat a les 536. En canvi, les reclamacions han augmentat lleugerament. Se n'han fet 54 més.

La major part de reclamacions i queixes, el 69 %, fan referència a l'organització; el 14 % a temes assistencials; el 7 % al tracte rebut; el 5 % en relació amb la informació; el 3 % són sobre temes de documentació i el 2 % es refereixen a temes de l'habitació o el servei d'hoteleria dels hospitals.

Althaia creu que el descens en les reclamacions i queixes, 171 menys, és perquè s'han reduït les llistes d'espera en especialitats com rehabilitació i oftalmologia. Els agraïments i els suggeriments també han baixat. Segons Althaia, la tendència és que els agraïments arribin directament als professionals i aquests no es registren.