L'Ajuntament alertarà l'any vinent que cal anar al correfoc amb la roba adequada

Una de les dades significatives de la festa major d'enguany ha estat l'increment de les assistències al correfoc (de les 48 de l'edició passada a 103). En el cas de les cremades, tal com ja va explicar aquest diari, la causa que s'apunta és el canvi de fabricant dels ca-nyardos de la pirotècnia. Per a l'Ajuntament, una altra raó és que hi ha gent que no hi va vestida apropiadament. Per això, de cara a l'any vinent, reforçarà la informació i recomanacions de seguretat i de protecció del vestuari.

Neus Comellas, regidora de Festes i Projecció de la Ciutat, i Joan Orriols, de l'Associació Manresa de Festa, responsable de l'organització, van fer balanç, ahir, de l'edició 2017 de la festa. Va ser una valoració molt positiva en què, tal com ja va avançar a aquest diari, Comellas va confirmar que, de cara a l'any vinent, si hi ha més pressupost via recerca de nous patrocinadors, s'intentarà sumar al model de festa actual, el de la diversificació de la programació en diferents places del Centre Històric, un cap de cartell potent.

Tant la regidora com Orriols van posar l'accent en l'«increment del civisme», que ha fet que no hi hagi hagut incidències. Per a Orriols, una possible explicació és que, com que s'han allargat alguns actes (l'horari de la gresca a la Plana de l'Om i del Manrusionica van durar fins a les 3 de la matinada), «han tingut un efecte dissuasiu del fenomen botellón». Va afegir que l'ús obligatori de vasos reciclables a les barres on es dispensaven begudes ha estat positiu pel que fa a la neteja. Per exemple, per evitar «la catifa de vasos a terra després del correfoc». Comellas va afirmar que «no hi ha hagut cap denúncia per incivisme» i que, pel tema de la ingesta abusiva d'acohol, només li constava una atenció el divendres.

Quant a l'afluència de públic, la regidora va definir la concurrència de la nit com «brutal» i va explicar que havien sondejat diferents persones d'establiments situats en punts estratègics de la festa i els ho havien corroborat. En canvi, va admetre, a la tarda la calor va restar moviment.

Ambdós van celebrar les novetats introduïdes, com la programació a la plaça Gispert i poder obtenir el tiquets a l'avançada per estalviar-se cues en dues de les tres Visites a la Manresa Desconeguda i al Tap'Antic.