La peculiaritat: un pas públic travessa l'edifici

El nou edifici de l'FSSM no és normal. Té una peculiaritat. A la planta baixa hi ha una servitud de pas públic que connectarà el car-rer del Remei de Dalt amb el de Baix amb un ascensor d'utilització pública que permetrà salvar els dos pisos fins al carrer a la banda del Remei de Baix perquè d'un carrer a l'altre canvia el nivell.

En aquest espai de servitud de pas hi ha tres locals, en un dels quals s'ubicarà una perruqueria per als residents al complex que estarà oberta al públic en general. La residència ja ofereix servei de perruqueria als ancians, però que puguin anar a un establiment independent serà una manera de trencar la rutina, de poder sortir del seu entorn més immediat. Pel que fa als altres dos locals, s'estan estudiant diferents opcions, com posar-hi una merceria.

Un altre tret distintiu del nou edifici és que, a l'entrada per l'esmentada servitud de pas pel Remei de Dalt, es deixaran a la vista a la planta de sota, mitjançant un vidre, els arcs que es van localitzar quan se'n van fer els fonaments.

Alba Oms, gerent de la fundació, ha remarcat l'aposta de la institució pel Centre Històric, on tindrà un complex assistencial de més de 300 places, entre la residència i l'hospital.