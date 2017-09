Renfe adjudica per 1,4 milions d'euros les obres a l'estació

A final d'estiu havien de començar les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació de la Renfe, i també de l'edifici. De moment, no ho han fet i no hi ha data de quan ho faran. El que sí que hi ha és l'import de l'adjudicació de l'actuació, d'1.407.685,38 euros, a l'empresa Extraco Construcciones Proxe SA. El pressupost base era de 2.402.269,49 euros.

La durada prevista quan comencin les obres serà de dotze mesos i, segons informació de la Renfe, no comportarà afectacions en el servei ferroviari, però sí en el trànsit dels viatgers a l'estació.

Les obres, adjudicades el 31 de juliol, tenen per objectiu millorar l'accessibilitat a l'estació per a les persones amb mobilitat reduïda. Per exemple, per anar d'una andana a l'altra, cosa que ara s'ha de fer obligatòriament per un pas subterrani amb escales o bé per un pas adaptat per damunt de les vies. Aquesta millora inclourà la instal·lació de dos ascensors, el recreixement de les andanes, millorar la il·luminació i posar guies pododàctils (bandes rugoses per a les persones invidents). A més a més, es canviarà per dins el vestíbul de l'estació amb un disseny que, segons es va dir en el seu dia, serà pioner a tot l'estat. L'estació guanyarà espai i llum, però perdrà la tradicional taquilla per un taulell d'atenció a l'usuari.



La reducció del pressupost



De les obres a l'estació de la Renfe se'n parla des de fa anys. El pressupost pel qual s'havien de licitar inicialment era de 5,4 milions d'euros que van fer un salt enrere fins a 2,4 perquè, tal com va informar la companyia ferroviària a aquest diari, s'havia trobat la manera d'executar-les sense haver de desplaçar lateralment la via 4 per tal que hi capigués l'ascensor. Una altra raó que va donar és que és normal que quan es projecta una obra es facin previsions superiors de despesa que les finals.

Finalment, l'actuació no costarà ni els 5,4 milions d'euros inicials ni els 2,4 posteriors, sinó 1,4. És una reducció, altra vegada, molt significativa que s'ha d'interpretar per la rebaixa que solen fer les empreses quan competeixen per una obra pública perquè els l'adjudiquin. Cal esperar que només sigui una rebaixa en el tema econòmic i no en la qualitat final de la intervenció prevista.