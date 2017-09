Càrrecs de la regió central advertits pel Constitucional seran «lleials» al Govern

Més d'un miler de càrrecs públics catalans han rebut o han de rebre al llarg dels pròxims dies la notificació del Tribunal Constitucional (TC) que els adverteix del seu «deure» d'«impedir qualsevol iniciativa que suposi ignorar la suspensió» de la llei del referèndum de l'1 d'octubre, sota l'amenaça, en cas contrari, d'assumir «responsabilitats penals». La majoria d'aquests càrrecs són els 947 alcaldes de Catalunya (que han de rebre la notificació a través de la delegació del govern espanyol) i la resta són alts càrrecs del Govern de la Generalitat, més d'una seixantena en total, els quals apareixen citats expressament en la resolució del Constitucional.

D'aquests, n'hi ha un parell que són de la Catalunya Central, tots dos bagencs: la delegada de la Generalitat a les comarques centrals, la santpedorenca Laura Vilagrà, i el director general de Centres Públics del departament d'Ensenyament, el manresà Antoni Massegú. Consultats per aquest diari, ni Vilagrà ni Massegú dissabte encara no havien rebut la notificació, que els ha d'arribar de mans del TSJC.

De totes maneres, tots dos van deixar clar que, passi el que passi, mantindran «lleialtat» al Govern i al Parlament, si bé no van concretar quines actuacions els pertoca dur a terme en l'organització del referèndum, en el cas que realment s'hi hagin d'implicar.

«Quan rebi la notificació, la rebré i punt. A partir d'aquí, seguiré fent la meva feina, a disposició de la consellera d'Educació i del President de la Generalitat. Faré el que em demanin», assegura Massegú. Tot i així, recorda que Ensenyament no és qui organitza el referèndum, «sinó el Govern de la Generalitat», sense entrar a valorar si reament ell, pel càrrec que ostenta, té alguna responsabilitat a l'hora de designar instituts públics com a centres de votació.

Per la seva banda, Laura Vilagrà assegura que no va quedar sorpresa quan va llegir el seu nom a la resolució del TC, d'entre la seixantena de càrrecs esmentats: «Ja sabíem que intentarien implicar-hi el màxim de gent possible per generar sensació de por», diu. I assenyala: «Però d'aquí a fer que un tribunal ordinari acabi dictaminant una sentència hi ha un abisme». I llança un missatge de «serenor»: «No fem res malament».

El TSJC encara pot tardar dies a enviar-los la notificació, ja que divendres només va tenir temps de notificar-la a set interpel·lats.