Massegú: «No saben com aturar-ho i ens amenacen»

El manresà Antoni Massegú és des de fa pocs mesos el director general de Centres Públics del departament d'Ensenyament de la Generalitat. Divendres, va llegir el seu nom a llista de càr-recs que han de rebre la notificació del Constitucional sobre la suspensió del referèndum. «Quan ho vaig veure, la veritat, em va sobtar una mica, però ja pensava que alguna cosa podria passar. Estic molt tranquil», assegura.



Ara mateix, diu, l'única cosa en què se centra és a «assegurar el començament de curs escolar, planificar-lo i garantir que les construccions i obres d'instituts i escoles tirin endavant». I, sobre l'1-O, deixa clar que «jo estic a disposició de la consellera i del President i, per tant, faré el que em demanin».



Sobre la resposta que està oferint l'estat, Massegú creu que «no saben com aturar-ho. I per això es dediquen a això, a amenaçar tothom». Segons constata, «hi ha mil amenaçats, mil persones a les quals arribarà la notificació. I tot això només per posar unes urnes, perquè tothom pugui expressar-se lliurament. Que reflexionin, perquè no hauria de ser motiu de tant enrenou». I conclou: «Estan demostrat unes actituds molt poc democràtiques, en una societat que hauria de ser de persones lliures per poder-se expressar democràticament sobre com ha de ser el nostre país».