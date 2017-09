Les matriculacions a les autoescoles de Manresa baixen a la meitat a l'estiu

Els responsables de les autoescoles de Manresa estan alarmats per la baixada de matriculacions com a conseqüència de la vaga d'examinadors del permís de conduir. L'impacte varia a cada autoescola, però la disminució ha estat del 50%, aproximadament, als centres de formació viària de la capital del Bages a l'estiu. Una situació que viuen amb temor perquè asseguren que hi podria haver tancaments abans de final d'any si els funcionaris de la Direcció General de Trànsit (DGT) no posen punt final a la protesta.

«El juliol és un dels mesos en què es registren més matriculacions, i la situació va ser molt preocupant. Ara que els examinadors diuen que faran vaga de forma indefinida tres dies a la setmana, hi ha molta por pel que pugui passar, ja que el setembre és un altre mes en què molts joves s'apunten a les autoescoles i segurament hi haurà una xifres molt similars a les del juliol. Si la situació s'allarga alguns negocis difícilment ho podran resistir», explica el responsable de Minorisa, Jordi Picas.

«És una autèntica ruïna, perquè hi ha poca feina. A Manresa hem tingut la sort que cap autoescola, de moment, no ha hagut de tancar, però en altres ciutats de Catalunya i l'estat espanyol sí que han hagut d'abaixar la persiana», afirma el representant al Bages de la Federació d'Autoescoles de Barcelona, José Antonio Pérez.

Les autoescoles petites, com les que hi ha Manresa, són les que més han notat les conseqüències de la vaga i les que corren més risc de tancar el negoci, a diferència de grans autoescoles que hi ha en ciutats com Barcelona. Però molts dels negocis del sector a la capital del Bages són de caire familiar i es resisteixen a abaixar la persiana. Molts diuen que serà l'última opció, i que només ho faran quan no hi hagi més alternatives. «El que molts tenim clar és que la situació actual és insostenible durant més mesos, i és probable que abans d'acabar l'any n'hi hagi que hauran de tancar si res no canvia», considera Picas.

La qüestió de fons del problema és la falta d'examinadors, una reivindicació que s'arrossega de fa anys i que també han denunciat les autoescoles. La pressió dels examinadors a l'estiu va fer cedir la DGT, que va anunciar que crearan 500 noves places d'examinadors arreu de l'estat abans que acabi el 2017. Una decisió que no ha satisfet els examinadors, que també reclamen millores salarials. De moment, ningú no veu la llum al final del túnel.