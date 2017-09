No hi haurà cap dia d'exàmens pràctics a la capital del Bages a l'octubre si la vaga continua

L'octubre podria ser un punt d'inflexió per a les autoescoles de la Catalunya Central. Els examinadors de la DGT fan vaga cada setmana entre dilluns i dimecres, i això significa que el mes que ve no es farà examen pràctic cap dia a Manresa. Al setembre hi ha hagut sort i totes les dates d'examen han caigut dijous o divendres. De fet, són dues jornades: divendres hi va haver exàmens i també n'hi haurà el dia 21. Però a partir de llavors, fins al novembre, res de res.

Prop de mil alumnes de la regió central no s'han examinat de teòrica i pràctica aquest estiu. Calculen que s'han deixat de fer més de 600 exàmens pràctics i prop de 400 de teòrics a Manresa entre el juny i el juliol. En tot cas, els responsables de les autoescoles manresanes asseguren que, un cop es posi punt final a la vaga, pagaran cares les conseqüències de la protesta i caldran molts mesos per reduir l'espera per treure's el carnet de conduir. Ara hi ha molts joves que estan esperant passar la prova pràctica per aconseguir el permís de conducció que no saben quan podran fer l'examen. No tenen clar quan s'han d'examinar i deixen les pràctiques amb el professor de l'autoescola per a més endavant. A Manresa hi ha 15 autoescoles, que estan a l'expectativa del que facin els examinadors.