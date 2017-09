Cinquanta entitats, cinc més que l'any passat, participen a l'ofrena de la Diada a Manresa

Cinquanta entitats, cinc més que l´any passat, han fet la seva ofrena floral a l´acte institucional de la Diada que s´ha fet aquest migdia a la plaça 11 de Setembre de Manresa, que ja era plena abans de començar. Enguany s´ha dedicat als 125è aniversari de les Bases de Manresa.

L´acte ha començat amb el Ball d´Homenatge que ha interpretat solemnement Sandra Sòria, de l´Esbart Manresà de l´Agrupació Cultural del Bages. A continuació han pres la paraula els comissaris del 125è aniversari de les Bases, Francesc Comas i Jordi Rodó.

Comas ha fet notar que els ciutadans de Manresa sempre han defensat les institucions catalanes «com ho demostres molts fets de la història». Va citar la Guerra de Successió, la del Francès o la Guerra Civil.

Rodó, per la seva part, ha manifestat que el document de les Bases de Manresa que es va redactar fa 125 anys «s´ha de considerar clau en el procés fundacional del catalanisme polític». Ha recordat que va ser considerat una forma incipient de separatisme per part del govern central d´aleshores tot i ser «només un document per una possible Constitució d´un govern regional». Per tant «venim de lluny», ha dit, «no és una qüestió de quatre dies». Rodó ha continuat dient que ara la situació ha canviat. «Ara es vol redactar una Constitució per una República independent . La gran diferència és que avui hi ha un Parlament representatiu que per mandat democràtic demana el vot per donar la veu al poble».

Ha acabat el seu parlament dient que sempre ha estat al capdavant del país en moments claus «Ara tampoc no tindrem por. Ara no ens fan por».

L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha intervingut a l´acte per afirmar que les Bases de Manresa són un referent del catalanisme que ens permet fer entendre com hem arribat «fins aquí». Del context d´enguany ha assegurat que en «ple setge judicial i policial» no és «hora de dubtes i vacil·lacions». Ha afirmat, també, que tots els demòcrates, siguin del sí o siguin del no, han d´estar al costat del referèndum. «Si creuen en la democràcia haurien de reclamar el dret a vot». Finalment ha tingut un record per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

A continuació han començat les ofrenes florals davant la placa que recorda els «lluitadors per les llibertats nacionals de Catalunya». Primer ho ha fet l´Ajuntament de Manresa. Hi havia representants de la PEDCat, Esquerra, la CUP i Democràcia Municipal. Com els darrers anys, no hi han participat ni PSC ni Ciutadans. Després han fet la seva ofrena la delegació del Govern a la Catalunya central, amb la delegada Laura Vilagrà al capdavant, i el Consell Comarcal del Bages.

Posteriorment diverses entitats corals de Manresa han interpretat els Segadors i després ha començat l´ofrena floral de les entitats adherides a la Diada institucional. Cinquanta. L´acte s´ha acabat amb una ballada de sardanes.