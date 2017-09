Els veïns de la plaça Gispert celebren el primer estiu sense aldarulls des de fa anys

Els veïns de la plaça Gispert surten al carrer tranquil·lament, sense el temor dels estius anteriors de ser increpats pel grup de persones que cada dia anaven a la plaça a beure alcohol. Aquest estiu no hi ha hagut incidències i ho atribueixen al nou ambient que hi ha gràcies a les activitats culturals i a la vigilància policial.

«Algun dia sí que ha vingut algun membre del grup, però només s'hi ha estat una estona i ha marxat sense provocar problemes», explica una de les persones que han impulsat les activitats culturals a la plaça Gispert, Maribel Arribas. Els estius anteriors, la tensió era molt palpable a la plaça, amb el grup de persones, conegudes al barri per provocar aldarulls, ingerint alcohol a l'espai públic. En diverses ocasions els mateixos veïns van haver de trucar a la policia per baralles al carrer.

Els veïns estan molt satisfets del nou ambient que s'ha instal·lat a la plaça i han anunciat que programaran més activitats els mesos d'octubre, novembre i desembre. L'agenda d'actes començarà el 8 d'octubre amb el segon mercat d'artesania i brocanters. «Coincidirà amb la celebració de la Mediterrània i per aquest motiu esperem tenir força públic», afegeix Arribas. Al llarg de la tardor hi haurà activitats molt diverses, com la jornada dedicada als gossos el 22 d'octubre, on es faran exhibicions i hi haurà parades amb productes i serveis adreçats als amants d'aquestes mascotes.

També hi haurà una trobada de bruixes i remeieres el dia 1 de novembre, i fins i tot la plaça serà l'escenari d'una representació teatral el 12 de novembre, amb la Colla Pessigolla. El desembre hi haurà la segona fira dels encants i, a part, es programaran actes relacionats amb Nadal les setmanes prèvies a les festes i s'hi faran trobades de balladors de swing.

Els veïns esperen constituir-se en associació en les properes setmanes. «Actualment s'està tramitant la seva creació. L'entitat servirà, sobretot, per organitzar les activitats que ja fa mesos que estem programant. Estem molt contents perquè veiem que tot aquest esforç té els seus fruits, perquè realment hem aconseguit que a la plaça Gispert hi hagi un altre ambient», explica satisfeta Arribas, que es congratula que més persones vagin a la plaça del barri antic per prendre una copa o a sopar amb els amics.

«S'ha aconseguit gràcies a la implicació de l'Ajuntament, ja que en celebracions importants, com és la festa major, s'ha pensat en la plaça Gispert com un dels emplaçament per organitzar-hi activitats», destaca. A part, la Policia Local també està atenta a qualsevol incidència.