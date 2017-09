Manresa pel Sí farà un acte central el 23 de setembre amb Gossos i Fusioon

La plataforma Manresa pel Sí, integrada per partits polítics i entitats independentistes de la ciutat, ja té molt lligat el calendari d'actes previs al referèndum del proper dia 1 d'octubre. L'acte central unitari serà el dia 23 de setembre, a la plaça Major, amb les actuacions de Gossos, Fusioon, grup històric de la capital del Bages que tornarà a reunir per a l'ocasió els seus fundadors, Manel Camp i Santi Arisa, i altres artistes, com la formació Sherpa.





Documental i Food-trucks

La programació començarà aquest dijous, dia 14, a la Plana de l´Om de Manresa (a fora, no a dins de l'auditori) amb la projecció de la pel·lícula-documental "La revolució cantada" ("The Singing Revolution"), que explica com, entre els anys 1987 i 1991, centenars de milers d'estonians es van reunir públicament per cantar cançons patriòtiques prohibides pel règim soviètic per reclamar la independència de la seva nació.

De les 9 del vespre a les 12 de la nit hi haurà servei de menjar i beguda, amb Food-trucks. La projecció començarà a les 10 i, uns minuts després de finalitzar, es donarà per iniciada la campanya del referèndum amb una penjada de cartells on es demana el vot pel Sí.

El següent acte serà dissabte vinent, dia 16, a 2/4 de 8 del vespre, també a la Plana de l'Om, amb una tertúlia sobre el futur de l'esport a Catalunya a la qual s'ha covidat una desena de persones lligades a l'esport tant a nivell competititu com organitzatiu.

Bustiada a totes les llars

Manresa pel Sí també prepara una bustiada general a totes les llars de Manresa dels avantatges del Sí. Per això, demana la col·laboració de la ciutadania que hi pugui destinar una estona per tal de poder-se repartir pels diferents barris de la ciutat i arribar a totes les llars.

La plataforma està integrada per: l'ANC, el Cercle Català de Negocis, la CUP, Demòcrates, Esquerres per la Independència, Fundació Independència i Progrés, Òmnium Bages-Moianès, PDECAT, ERC, Solidaritat i Súmate. El passat 25 d'agost, coincidint amb el cap de setmana fort de la festa major, va inaugurar seu a la Muralla de Sant Domènec número 1, on hi havia l'antic quiosc Cirera.