Saps què és el Proderai?

El departament d'Interior va posar en marxa a principi del 2016 el protocol anomenat Proderai i el va fer extensiu a la comunitat educativa. El programa té com a objectiu principal la prevenció, detecció i intervenció en possibles processos de radicalització als centres educatius. Per això, es van oferir formació a tots els equips directius i serveis educatius de Catalunya. A Manresa, concretament, la seu dels Serveis Territorials de la Catalunya Central va acollir el 20 d'octubre una xerrada a càrrec d'un mosso d'esquadra adreçada a directors d'escoles i instituts. Més endavant es va fer una segona sessió adreçada a mestres. Aquest curs s'oferirà formació a mestres i professors, i és previst que també durant any es realitzin algunes modificacions del protocol, que Mossos, a preguntes de Regió7, encara no ha pogut detallar.