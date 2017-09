El CAE oferirà per la Fira Mediterrània una nit de jocs d'aposta i taverna

Totes les nits de dijous hi ha Nits de Joc al Cafè del Taller

El CAE posa en marxa un nou curs carregat d´activitats i de propostes formatives. Entre les primeres, el 5 d'octubre, dins de la Fira Mediterrània, oferirà una nit de jocs d´aposta i de taverna.

Pel que fa a la formació, ja ha publicat l´oferta formativa corresponent a setembre 2017-gener 2018. Per a aquest període s´han programat 4 cursos i 18 monogràfics i tallers, amb un total de 812 hores formatives. El 21 d´octubre s´iniciarà un curs de Director/a d´activitats de lleure, amb una durada de 200 hores i el 4 de novembre començarà un curs de Monitor/a d´activitats de lleure. Al gener hi haurà dos nous cursos de Monitor/a, un d´ells totalment subvencionat, adreçat a persones en atur. Aquesta programació de cursos d´educadors/es en el lleure es complementa amb una àmplia oferta de monogràfics i tallers, estructurats en diferents àmbits: intervenció educativa, joc, associacionisme i voluntariat, tècniques i recursos, educació per a la salut i formació personal. Dins del mes de setembre es duran a terme dues accions formatives, totes dues incloses en la programació de l´Escola d´Estiu del Voluntariat: "La teva entitat passaria una ITV?" (19 de setembre) i "Comunicació i lideratge emocional en la gestió de voluntaris" (20 i 21 de setembre).

Pel que fa a les activitats, aquest dijous, 14 de setembre, el Club del Joc del CAE posa en marxa una nova temporada de les Nits de Joc, mantenint l´emplaçament i els horaris habituals. Tots els dijous del curs escolar, a partir de 2/4 de 10 del vespre i fins la mitjanit, el Cafè del Taller (Sobrerroca, 14, de Manresa) acollirà aquestes trobades lúdiques on tothom qui vulgui es pot apuntar a fer unes partides de jocs de taula tot prenent un refresc o una cervesa.

Els membres de Club del Joc són els encarregats de dinamitzar aquestes sessions, orientant en la tria dels jocs, ensenyant a jugar a nous jocs o compartint una partida. Ells també s´encarreguen de seleccionar i posar a disposició dels participants un fons de jocs amb prop d´una cinquantena de jocs de taula de diferents tipologies: d´estratègia, d´atzar, de cartes...

La programació de les Nits de Joc es complementarà amb tres activitats extres: una nit de jocs d´aposta i de taverna (el 5 d´octubre, en el marc de la Fira Mediterrània); el Torneig de Carcassonne de la Llum (el 22 de febrer) i el Torneig de Catan. Dia Internacional del Joc (el 17 i 24 de maig). La participació a les Nits de Joc és gratuïta i no requereix cap inscripció prèvia.

Tota la programació del CAE es pot consultar a través del web www.cae.cat, espai des del qual també es poden fer les inscripcions.