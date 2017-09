La CGT diu que neteja Manresa amb el 20% menys de plantilla

«En global, recollim molta més brutícia amb el 20% menys de plantilla». És una de les queixes exposades pel delegat de la CGT-UTE Sanejament de Manresa, Josep Antoni Fernández, pel que fa al funcionament del servei de neteja a Manresa. Afegeix que hi ha «serveis eliminats i no es cobreixen tots els que hi ha ni les suplències. Tenim maquinària perillosa per manca de manteniment que ha provocat accidents laborals. Penosa planificació tècnica del servei, doblar torns, alta sinistralitat laboral». Afirma que hi ha «assetjament per part de l'Ajuntament i l'empresa» i, alhora, reclama «prou mentides» al consistori. Fernández assegura que tot el que exposa «ens genera molta ràbia i comencem a perdre la por. Això pot comportar conseqüències greus per a la ciutat de Manresa. No demanem més diners, demanem més recursos per fer la nostra feina com cal i es mereix la ciutat».