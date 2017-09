La línia del bus interurbà entre Manresa i Santpedor tindrà parades a l'Agulla

Les rivalitats entre Manresa i Sant Fruitós de Bages per temes com el crematori que aspiren a acollir les dues poblacions han quedat momentàniament aparcades. Els dos municipis han aprovat diverses actuacions de millora a l'entorn de l'Agulla a través del Consorci Urbanístic del parc, òrgan supramunicipal format pels dos ajuntaments.

Un preveu arreglar tota la façana del parc que dóna a la carretera de Santpedor, on hi ha una de les entrades principals de l'espai de lleure. Actualment està força malmès i s'utilitza bàsicament d'aparcament. S'endreçarà i condicionarà, i a més a més tindrà una parada de l'autobús que cobreix la línia entre Manresa i Santpedor, el que permetrà accedir al parc en transport públic.



L'obra es farà el 2018



De moment, el projecte només està dibuixat sobre plànol. El consorci ha encarregat l'obra a la Junta de la Sèquia i Aigües de Manresa, propietari del parc i també d'aquests terrenys. Durant aquest any es redactarà el projecte executiu, i és previst que les obres comencin el 2018.

L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, i el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, van presentar ahir conjuntament la iniciativa. Segons Aloy el que es pretén «és solucionar tot aquest front del parc que es fa servir de pàrquing però de forma poc ordenada». Es deixarà una zona lliure entre la tanca del parc i el solar. Hi haurà una filera d'arbrat, s'endreçarà se senyalitzaran els llocs per poder aparcar i s'habilitarà un recorregut específic i segur per a vianants i també per a bicicletes.

A més a més hi haurà dues parades de l'autobús interurbà. Hi pararà la línia que cobreix el trajecte que va entre Manresa i Santpedor, que fa 35 viatges al dia d'anada a Santpedor i 35 més de tornada a Manresa. Hi haurà marquesines als dos costats de la carretera i una zona d'espera protegida. Igualment s'arranjarà la sortida per a vehicles privats, actualment plena de sots i insegura.



Cinc projectes



Aquest és un dels cinc projectes per millorar l'entorn de l'Agulla que tirarà endavant el Consorci Urbanístic del parc. «No estem parlant d'ampliar el parc, sinó l'àmbit de l'Agulla perquè els ciutadans que vinguin vegin que més enllà de la tanca tenen un recorregut per fer, endreçat, senyalitzat i en condicions», va explicar ahir Joan Carles Batanés.

Un d'aquests projectes ja s'ha fet. Es tracta del condicionament de l'anomenat mirador del Serrat del Guix. També es preveu construir un recorregut per a vianants entre la passera del Guix i el ramal de la Sèquia que va cap a Viladordis. Es farà entre el Parc dels Bombers i la fàbrica Tous, i relligarà el regadiu de Viladordis i el del Poal amb l'Agulla com a nexe d'unió. Té un pressupost de 78.000 euros i ha d'estar acabat l'any vinent.

Una altra de les actuacions previstes és l'arranjament del camí del Grau, que comença a la C-16, just al costat dels Bombers, i arriba fins a l'Agulla. Millorar la seguretat a la connexió amb la C-16 és, precisament, un dels principals objectius de l'obra que començarà la pròxima tardor. Finalment es col·locaran senyals per indicar tots els camins. La inversió total serà de 160.000 euros.