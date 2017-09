Manresa concedeix demà la màxima distinció de la ciutat a Josep Maria Planes

Tot és a punt perquè Manresa celebri demà, a les 8 del vespre i de forma solemne, l´acte de nomenament com a Manresà Il·lustre del periodista manresà Josep Maria Planes i Martí (1907-1936), i perquè la seva figura i la seva memòria quedi immortalitzada amb la incorporació del seu retrat a la Galeria de Manresans Il·lustres, on figuren els retrats de les persones que han rebut la màxima distinció que atorga l´Ajuntament de Manresa per haver destacat de forma extraordinària en benefici de la ciutat.

L´acte tindrà lloc Saló de Sessions de l´Ajuntament de Manresa, i serà presidit per l´alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i amb la presència de familiars del periodista manresà, els membres dela Corporació Municipal, convidats, entitats de la ciutat i dels representants de la Comissió Any Planes. El moment culminant de l'acte serà la col·locació del quadre amb la imatge de Planes, que ha estat pintat per l'artista manresà Eduard de Pobes.

L´acte s´iniciarà amb el lliurament de la cinquena edició del Premi de periodisme Josep Maria Planes, que enguany es fa excepcionalment al Saló de Sessions, per la coincidència amb l'Any Planes i el seu nomenament com a Manresà Il·lustre. El premi ha reconegut enguany la sèrie de reportatges sobre els casos de pederàstia a diferents escoles religioses dels Maristes, realitzada pels periodistes Guillem Sánchez, Jesús G. Albalat i Maria Jesús Ibáñez, i publicada al diari El Periódico.

Posteriorment hi haurà el parlament del periodista Enric Badia, president de la Demarcació de la Catalunya central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en representació de la Comissió Any Planes, entitat promotora de la distinció. Posteriorment, Jordi Finestres, periodista i biògraf de Josep Maria Planes, glossarà la figura del periodista distingit.

Després de la lectura de l´acord de concessió de la distinció a càrrec de la regidora de Cultura, Anna Crespo, serà el moment de la col·locació del retrat a Josep Maria Planes a la Galeria de Manresans Il·lustres. L´acte finalitzarà amb els parlaments de Joan Planas Vilardaga, en representació de la família, i amb la cloenda a càrrec de l´alcalde Valenti Junyent. Una actuació musical posarà el colofó d´aquest acte solemne.



Una distinció acordada per unanimitat



El Ple de l´Ajuntament de Manresa va aprovar el 20 de juliol passat, per unanimitat de tots els grups politics representats, la concessió del títol de Manresà Il·lustre al periodista Josep Maria Planes (1907-1936), i va destacar que "Planes va ser un periodista excepcional que fou assassinat per un escamot de la FAI a la carretera de La Rabassada amb només 29 anys".

El reconeixement a Josep Maria Planes arribava un any després que un grup d´entitats, entre les quals la Demarcació Catalunya central del Col·legi de Periodistes, s´apleguessin en una comissió per demanar a l´Ajuntament de Manresa que reconegués al periodista com a Manresà Il·lustre, el màxim honor de la ciutat. La petició es va presentar el 2016 coincidint amb el vuitantè aniversari de la seva mort i amb l´aval de 254 signatures. L´objectiu de la proposta era "rescatar de l´oblit un professional excepcional, pioner del periodisme d´investigació a Catalunya", segons es destacava en l´acord que es va prendre.

La Comissió Josep Maria Planes va prendre el compromís de celebrar l´Any Planes (2016-2017) amb un programa d´activitats orientat a reivindicar la vida i obra del periodista. L´Any Planes es va inaugurar formalment el 2 de juny de 2016 amb el lliurament de IV Premi Josep M. Planes de periodisme.

Entre les activitats promogudes durant els darrers mesos es destaca un cicle de xerrades sobre les diferents facetes de Planes, les visites guiades a la casa on va néixer, l´exposició "A propòsit de Josep Maria Planes (1907-1936)" i la teatralització de l´obra "Nits de Barcelona".

La comissió de l´Any Planes és formada per la Fundació Independènciai Progrés, l´Associació Memòria i Història de Manresa, El Col·lectiu Desvalls, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC),la Fundació Universitàriadel Bages (FUB), Òmnium Bages, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, els periodistes Pep Corral i Jordi Finestres, i l´historiador Jordi Sardans.



Un dels periodistes catalans més importants del segle XX



Planes va iniciar la seva activitat periodística al diari El Pla de Bages. També va col·laborar en revistes manresanes com Ciutat i L'Om i també al diari republicà El Dia. Però de ben jove va instal·lar-se a Barcelona. Es tractava d´un home llegit més que no pas gran estudiós, amb una gran facilitat per escriure i transmetre, i el món de la cultura barceloní ben aviat es va adonar del seu talent. Va fer amistat amb homes que després han tingut un nom en la nostra literatura com ara Josep Maria de Segarra, Avel·lí Artís Gener (Tísner), Josep Pla, JV Foix, entre d´altres.

A Barcelona va publicar en les principals publicacions del moment, com ara Mirador, i va dirigir algunes de les publicacions que més nom tenien en aquells anys com Imatges i El Be Negre.

Va destacar pel seu nivell literari en tots els gèneres, des de la crònica cultura a l´esportiva, passant per el que es podria considerar els inicis a Catalunya del periodisme d´investigació. Home d´esquerres i catalanista, profundament defensor de la república, es va enfrontar a través d´un debat d´idees amb els responsables del pistolerisme. Aquest sector el va amenaçar, primer, i, finalment, el va anar a buscar en una casa de la capital catalana on s´amagava. Se´l van endur a la carretera dela Rabassadai li van disparar set trets al cap, quan només tenia 29 anys. Després de la guerra, tones de silenci van cobrir la seva obra.



Planes és el 26è Manresà il·lustre



Amb el seu nomenament, Josep Maria Planes serà el 26è manresà que aconsegueix aquesta màxima distinció que atorga l´Ajuntament de Manresa. El títol de Manresa Il·lustre només s´atorga per motius excepcionals i requereixen d´un ampli consens. S´atorga només a aquelles persones que, per la seva actuació pública i privada hagin destacat de manera extraordinària en benefici de la ciutat, en la seva defensa, en la seva millora urbana, econòmica o social i molt especialment en la seva projecció exterior.

Des de l´any 1882 l´Ajuntament de Manresa va acordar la creació de la Galeria de Manresans I·lustres ja són 26 les persones reconegudes amb aquest honor, des del primer, el cardenal Joaquim Lluch i Garriga (1883), a l'últim, el periodista Josep Maria Planes (2017). Abans de Planes, els tres darrers Il·lustres han estat Oleguer Miró i Borràs (1999), Joaquim Amat-Piniella (2004) i Ignasi Oms i Ponsa (2011).



Llistat de Manresans Il·lustres



Josep Algué i Sanllehí (1856-1930)

Joaquim Amat i Piniella (1913-1974)

Pere Amigant i Ferrer (1645-1707)

Lluis Argemí i de Martí (1873-1950)

Josep d´Argulloll i Serra (1839-1886)

Anselm-Ignasi Cabanes Prunés (1831-1873)

Antoni Camps i Fabrés (1822-1882)

Maurici Carrió i Serracanta (1779-1859)

Joan Comes i Vidal (1844-1906)

Francesc Cots i Argullol (1819-1854)

Ignasi de Despujol i de Sabater (1867-1959)

Joaquim Lluch i Garriga (1816-1882)

Oleguer Miró i Borràs (1849-1926)

Ramon Montañà i Coca (1752-1811)

Bernat Oller (?1390)

Ignasi Oms i Ponsa (1863-1914)

Ignasi Palà i Martí (1829-1887)

Lluis de Peguera (1540-1610)

Lluis G. Pons i de Fuster (1802-1873)

Magí Pontí i Ferrer (1815-1881)

Angela-Margarida Prat de Serafí – "Mare Serafina" (1543-1608)

Ignasi Puig i Simon (1887-1961)

Joaquim Sarret i Arbós (1853-1935)

Maurici Serrahima i Palà (1834-1904)

Leonci Soler i March (1858-1932)

Josep Maria Planes i Martí (1907-1936)