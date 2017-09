A punt el forat per fer els nous accessos al museu comarcal

En aquesta imatge s´aprecia com han buidat la paret on aniran adossats els nous accessos de l´equipament

En aquesta imatge s´aprecia com han buidat la paret on aniran adossats els nous accessos de l´equipament salvador redó

L'actuació per construir els nous accessos al Museu Comarcal de Manresa ha donat nous resultats. Ja s'ha buidat pràcticament tota la paret mitgera on anirà adossat el nou volum que permetrà entrar a les diferents plantes de l'antic Col·legi de Sant Ignasi per la banda on estava la Sala Ciutat. Aquest volum serà metàl·lic, es construirà a trossos en un taller i, després, es muntarà in situ amb una grua.

Abans de foradar la paret, com ja va informar aquest diari, es va instal·lar una biga de quatre tones i de nou metres i mig de llargada per aguantar tota la càrrega de la coberta i de l'última planta de l'edifici, la tercera, de manera que permetés buidar el mur de la paret mitgera sense ensurts. És el que s'ha portat a terme les dues últimes setmanes. Una vegada feta aquesta part, de la qual en queda complertar el buidatge del primer pis i de tota la planta baixa, es procedirà a instal·lar una biga més petita a cadascuna de les plantes per aguantar els forjats.

Abans d'això, però, ha calgut apuntalar totes les plantes, tenint en compte que les biguetes de fusta de cadascuna es recolzaven en la paret mitgera que s'ha retirat per fer el forat. Un cop instal·lades aquestes bigues més petites, es procedirà a treure tots els puntals que ara omplen les diferents plantes de l'edifici.

Abans d'instal·lar l'estructura metàl·lica que formarà els nous accessos, caldrà fer els fonaments per tal d'aguantar-la.

Actualment, també s'ha començat a fer el forat per instal·lar un ascensor a l'edifici. En aquest cas, els treballs es fan per dins, a tocar de l'escala noble original, de manera que, per fora, no es veu.

Iniciades el juny i amb una durada de sis mesos, el pressupost de les obres és de 629.000 euros.