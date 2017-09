Rafael Blesa, referent internacional en neurologia, a la jornada de l'Alzheimer

El doctor Rafael Blesa, neuròleg de reconeixement internacional en la recerca i l'estudi de l'Alzheimer, és un dels convidats a la tretzena Jornada de l'Alzheimer, que se celebrarà el dijous, 28 de setembre, a l´Hospital de Sant Andreu de Manresa.

Blesa, ha participat en moltes de les investigacions que en les darreres dècades es porten a terme per trobar la forma de prevenir o combatre una malaltia que a Catalunya hi ha més de 120.000 persones diagnosticades, la majoria persones amb més de 60 anys, però també de més joves.

La seva intervenció a Manresa rep el títol "Als terrats vells hi ha goteres: la impermeabilització precoç de les zones sensibles a les filtracions de l'Alzheimer", una metàfora per explicar aquesta malaltia que, ara per ara, no té remei malgrat arreu del món hi ha grups de científics treballant-hi.

Blesa, que exerceix de professor universitari, és el director del servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau des de l'any 2003. La presentació de l'eminent neuròleg anirà a càrrec del doctor Cristòfol Ortega, director mèdic de l'Hospital de Sant Andreu.

Aquesta serà la tretzena edició d´aquesta Jornada que anualment organitzen la Fundació Sociosanitària del Manresa, la Regió Sanitària de la Catalunya Central del CatSalut i l´Associació de Familiars d´Alzheimer del Bages, Berguedà i Solsonès.

La presentació serà a les 9 del matí i anirà a càrrec de Manel Valls, Director General de la Fundació Sociosanitària de Manresa; Fina Rovira, Presidenta de l´ Associació de Familiars d´Alzheimer i altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès i Marta Chandre, Gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut.



Avenços en la investigació

La primera de les dues taules rodones que s'han preparat serà a 2/4 de 10 sobre els avenços de la farmacologia de l'Alzheimer. Intervindran Anna Brugulat, neuropsicòloga, membre de l'equip de recerca clínica del Barcelona Beta Brain Reserch Center de la Fundació Pasqual Maragall; el doctor Ernest Balaguer, director de la Unitat d'Investigació Clínica de l'Hospital General de Catalunya i la doctora Cristina Pardo, de la Unitat de Psicogeriatria de l'Hospital de Sant Andreu. La taula la moderarà Imma Moix, farmacèutica de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut.

La segona taula rodona serà sobre Investigació i Recerca per als Cuidadors que permetrà conèixer el projecte europeu CaregiversPRO-MMD que porten a terme la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Sociosanitària de Manresa. Intervindran Dolors Capdevila, psicòloga de la Associació de Familiars d´Alzheimer del Bages, Berguedà i Solsonès; Elena Rovira de la Unitat Ambulatòria de Demències de l´Hospital de Sant Andreu i el doctor Xavier Gironès, director Innovació Docent i Recerca de la FUB. Moderarà Maria Antònia Calsina, vicepresidenta de l'Associació de Familiars d´Alzheimer.

A 2/4 d´1 el Dr. Rafael Blesa pronunciarà la conferència central i a 2/4 de 2 hi haurà el lliurament del concurs de pòsters que prèviament haurà presentat Maribel Martínez, psicòloga de l´Hospital de Sant Andreu i que enguany rep el títol de "Treballant amb l´Alzheimer". A la tarda, entre les 3 i les 5, hi haurà el taller de teràpies assistides amb animals i "Snoezelen: aplicacions pràctiques en demències avançades".