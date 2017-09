Enric Martí deixa la presidència de la federació de barris de Manresa

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa és va reunir en junta directiva i va acordat acceptar la dimissió del seu president Enric Martí Saumell, per motiu d'haver exhaurit el termini de la seva presidència, després de 7 anys, i nomenar una junta gestora que s'encarregui d'organitzar eleccions que escolliran els nous càrrecs executius de l'entitat.

Aquesta junta està formada per la Marina Hosta Vila, presidenta de l'AV Sagrada família; Ramon Caballol Teixidor, president de l'AV Barriada Saldes Plaça Catalunya, Faustí Fíguls Llurda, coordinador de l'AV Valldaura i Jaume Canudas Marsinyac vicepresident de l'AC Carretera Santpedor.



7 anys al capdavant

Enric Martí ha ocupat el càrrec durant 7 anys. Va arribar a la presidència de la Federació de Barris de Manresa amb 60 anys d'edat i voluntat d'encarar el repte de liderar l'ens veïnal després d'un període convuls que havia fet dimitir dos presidents i una junta gestora en 2 anys.

En aquell moment defensava que la crisi no era dolenta ni havia de fer por, perquè mostrava la pluralitat i la vitalitat del moviment veïnal.

Durant la seva presidència ha estat fidel a les idees progressistes de joventut -conreades en l'escoltisme, el sindicalisme i el moviment veïnal- i ha mantingut la convicció que paga la pena treballar altruistament pels altres encara que la recompensa que es rebi siguin crítiques.

Marxa «molt agraït» al suport rebut i assegurant que amb la seva sortida d'escena de la primera fila «no acaba res sinó tot el contrari, Hi haurà una renovació que enfortirà el moviment veïnal perquè treballi amb més ganes i forces que mai». Assegura que mantindrà la col·laboració tant amb la federació d'associacions de veïns com amb l'associació de veïns de cal Gravat, que va presidir.

Demana a l'equip de govern de CDC i ERC que «col·labori amb la comissió gestora» per facilitar la seva tasca durant els mesos de transició i considera que una bona forma de fer-ho seria «començant a pagar els convenis del nou curs, perquè ja comença a ser urgent». També ha volgut «felicitar l'alcalde Valentí Junyent per la seva postura a favor que els ciutadans puguem votar en el referèndum».