Els gairebé 900 metres lineals de la nova tanca ja envolten el parc de l'Agulla

La nova tanca perimetral del parc de l'Agulla, de prop de 900 metres lineals, ja està col·locada del tot. L'actuació també ha inclòs fer noves les dues portes principals per entrar al recinte, així com els sis accessos secundaris.

La tanca que s'ha instal·lat al voltant del parc manresà també és metàl·lica i de color verd, com la que s'ha substituït, però la malla de la nova és molt menys espessa, la qual cosa permet apreciar des de fora l'interior del parc millor que abans. A més a més, és d'una qualitat superior que la que durant trenta anys ha envoltat el parc de l'Agulla, i no és tota del mateix verd, sinó que fa un degradat amb tres tons diferents d'aquest color.

Les dues portes principals, la que està situada a la carretera de Santpedor i la del sector del Centre de Visitants del parc, s'han substituït. Les noves portes combinen una estructura metàl·lica amb llistons de fusta. Tot, de color verd. Aquestes dues portes són més amples (fan deu metres) per millorar l'accés i l'evacuació del parc en les jornades de més afluència, com la del castell de focs de la festa major, i són corredisses (amb motor). Els sis accessos auxiliars tenen la mateixa estètica que la nova tanca. Per adaptar-la a la previsió del nou projecte d'urbanització del sector s'han modificat els dos punts rodons que toquen a la ctra. de Santpedor amb la construcció d'uns vuitanta metres lineals de nou muret.

Tot plegat ha suposat una inversió d'uns 60.000 euros, segons va informar en el seu moment l'empresa municipal Aigües de Manresa, responsable de l'actuació amb la Junta de la Sèquia.