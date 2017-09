Junyent explica que la Policia Local ja ha rebut la notificació per «anar a buscar les urnes»

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha explicat que el cap de la policia municipal ja ha rebut la notificació per "anar a buscar les urnes" del referèndum. El batlle de Manresa ha fet aquesta declaració aquest matí, a Catalunya Ràdio, durant un debat amb altres alcaldes que també han estat citats a declarar per la Fiscalia per donar suport al referèndum.

D'altra banda, l'alcaldessa de Badalona, Maria Dolors Sabater, ha alertat que té "constància" de "trucades intimidatòries" de part de la delegació del govern espanyol a Barcelona per intentar "prohibir actes", i perquè no es col·labori amb el referèndum. En declaracions a Catalunya Ràdio, Sabater ha denunciat que el subdelegat del govern espanyol a Barcelona, Emilio Ablanedo Reyes, "ha trucat un treballador" de Badalona per dir-li que, si col·labora amb la cessió d'un espai per fer actes sobre l'1-O, estarà "incorrent en un delicte".

A part de Sabater i Junyent també han debatut l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el batlle de Sabadell, Maties Serracant; el de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire; la de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich; i l'alcalde del Papiol, Jordi Bou. Tots han explicat que encara no han rebut la citació de la Fiscalia per anar a declarar, han garantit que no tenen "por" i que estan "tranquils" perquè es deuen als seus "conciutadans", a més d'estar emparats per la Llei del referèndum, aprovada pel Parlament la setmana passada.

Madrenas ha donat per fet que ella i Sabater seran de les primeres alcaldesses en rebre les notificacions, perquè Girona i Badalona són de les ciutats més grans del país."La por se'ns ha acabat". Al seu torn, Serracant ha subratllat que l'Estat "pot anar amenaçant", però ha asseverat que "no trobaran res més que un poble viu i combatiu per poder votar l'1-O". A més, l'alcalde de Sabadell ha demanat "confiança" a la ciutadania perquè els alcaldes estan fent "la feina" per garantir el referèndum "amb discreció".



Peraire: "la Fiscalia pot dir missa, nosaltres ja hem desconnectat"



Durant la seva intervenció, Peraire ha transmès "calma i normalitat" i ha opinat que la Fiscalia "pot dir missa, que nosaltres ja hem desconnectat". Aymerich ha dit que quan la citin a declarar ja decidirà si hi va voluntàriament o no, i ha sentenciat que poden acusar els alcaldes "de tot", però que tan sols estan "complint un mandat democràtic". "Poden inventar-se noves lleis i detenir-nos per altres causes, poden fer moltes coses, però la por se'ns ha acabat, i fa temps que la paciència també". D'altra banda, Bou ha citat una frase del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant l'entrevista d'aquest dimecres a la nit a TV3, per descriure la situació: "Han perdut els papers buscant paperetes". Finalment, l'alcalde del Papiol ha assegurat que si "el primer" que es va mostrar "tranquil" va ser el propi president, els alcaldes també ho estan.