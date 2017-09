L'institut del Xup s'estrena amb 50 alumnes procedents de catorze escoles diferents

El nou institut de la capital del Bages, batejat amb el nom de Manresa Sis (és el sisè de la ciutat) i situat al barri del Xup, va començar el curs ahir al matí amb una cinquantena d'alumnes. Els joves que van estrenar el primer d'ESO en aquest centre, ubicat a la segona planta del mateix edifici que ocupa l'escola Muntanya del Drac, provenen d'una diversitat d'escoles diferents: catorze.

La gran majoria d'alumnes provenen d'escoles de Manresa, com la mateixa Muntanya del Drac, Ítaca, la Flama, l'Oms i de Prat, la Renaixença, la Sèquia, entre d'altres; però també hi ha alumnes vinguts de poblacions del Bages, com Sant Vicenç de Castellet i Sant Salvador de Guardiola, i fins i tot del Moianès i del Baix Llobregat, amb alumnes de Santa Maria d'Oló i Martorell.

Precisament per aquesta predominant desconeixença entre alumnes i també professors, el matí d'ahir es va destinar, lògicament, a organitzar activitats que permetessin els joves a començar a trencar el gel i fer les primeres amistats. Per convidar la cinquantena de nois i noies d'entre onze i dotze anys a fer-ho possible, l'equip docent del nou centre va muntar una taula amb paperets perquè els alumnes hi escrivissin el nom, es dibuixessin i hi enganxessin un petit adhesiu amb un dibuix que els definís una mica, i després penjar-se'l al pit. Els nois i noies, que van arribar gradualment entre les 9 i 2/4 de 10 perquè alguns van anar-hi amb els pares i d'altres van utilitzar el bus, van anar omplint la sala central del nou institut i es van penjar el paper identificatiu al pit.

A partir d'avui l'horari que faran ja serà l'habitual a secundària (de 8 a 14.30 h) i continuaran desenvolupant dinàmiques de coneixença. La tutora Eva Cruz va detallar que «farem coixins amb sacs de cafè, construirem taquilles de fusta amb palets i començarem a fer el diari d'aprenentatge que tindrà cada alumne». Dilluns, alumnes i professors faran una sortida per conèixer l'entorn i aniran fins al Gorg Blau; i dimarts, l'escola engegarà la rutina.



Deu vacants



L'institut Manresa Sis té una seixatena de places repartides en dos grups de primer d'ESO de 30 alumnes cada un, però ha engegat amb cinquanta joves inscrits, per la qual cosa té encara deu places vacants.

Guillem Vendranas, secretari del centre, i Paula Vicente, tutora, explicaven ahir, mentre esperaven l'arribada dels alumnes, que l'institut del Xup es caracteritza «per tenir un projecte que fonamenta l'atenció personalitzada de l'alumnat», i per fer-ho, explicaven, «treballarem per projectes i per espais». D'aquesta manera, el nou centre aparcarà el sistema tradicional més basat en assignatures. Vendranas ho explicava així: «Els alumnes escolliran els projectes i els tiraran endavant amb l'acompanyament dels professors; així adquiriran les competències bàsiques».

Aquest curs l'institut Manresa Sis ocuparà dues terceres parts de la segona planta de l'edifici de l'escola Muntanya del Drac i és previst que el curs que ve ocupi tota la planta.

L'espai s'ha reformat i pintat i, aquests dies, s'estan realitzant les obres per construir una rampa que permeti l'accés independent al centre. De moment, alumnes i professors de l'institut entren i surten per la mateixa porta que els escolars.

El nou centre de secundària de la ciutat consta de quatre aules més un taller, en el qual es desenvoluparan activitats tecnològiques i artístiques.