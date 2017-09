Òscar Camps parlarà a Manresa de la seva feina al mar per salvar vides

Arxiu Particular

El programa #Invulnerables contra la pobresa infantil i la FUB organitzen, el dilluns 16 d´octubre, al teatre Kursaal de Manresa, la 1a Jornada de Voluntariat, amb el suport de l'Obra Social 'la Caixa' i CaixaBank. Entre els participants hi haurà Òscar Camps, fundador i director de l'ONG badalonesa Proactiva Open Arms. Guardonat amb el premi Català de l'Any el 2015, Camps oferirà la xerrada titulada "Ens fem a la mar: deixar-se la pell i rescatar vides".

La jornada té per objectiu psar en valor la importància que té el voluntariat i la transcendència del seu impacte transformador en la vida de les persones i de la societat. És per aquest motiu, que se centrarà en "la positiva repercussió que té el voluntariat per a tots nosaltres".

A banda de la ponència de Camps, també n'hi haurà una de sor Lucia Caram sobre "El voluntariat i el compromís són transformadors" i Albert Bosch, sobre "Donar-ho tot: esforç i compromís". A més a més, hi haurà una taula rodona en la qual es presentaran diferents vies de voluntariat de proximitat, i un espectacle de màgia a càrrec de Paco González, mag de reconegut prestigi internacional, que farà de moderador de l'acte.

En la jornada, que començarà a les 9 del matí i acabarà pels volts de les 2 del migdia, es convidaran alumnes de batxillerat dels diferents instituts de la ciutat, alumnes de graus superiors, així com alumnes de les mateixes universitats de Manresa i gent de diversos àmbits inquieta i amb ganes de fer quelcom per les persones.

La inscripció es pot fer enviant un email a voluntarismanresa@gmail.com amb el nom i cognom i l'entitat, universitats o col·legi del qual forma part la persona interessada.