Baralla a bufetades entre dos dels borratxos incívics que creen aldarulls al Barri Antic

La baralla era tan violenta que els mateixos veïns els van haver de separar. Dos membres del grup que habitualment provoca aldarulls al Barri Antic es van estomacar aquest dijous a les vuit del vespre a la plaça de Gispert davant de nombroses persones que en aquell moment eren a les terrasses dels bars. Els veïns alerten que el grup, que en els darrers mesos generava malestar al carrer d'Alfons XII, ha tornat aquesta setmana a la plaça i han protagonitzat altres aldarulls.

Quan encara s'estaven estomacant, un veí els va llençar una galleda d'aigua a sobre i va ser aplaudit per la resta de veïns, que observaven amb preocupació la baralla mentre la resta de membres del grup els cridaven a distància que paressin. Les bufetades van continuar fins que els mateixos veïns els van separar.

En aquell moment van arribar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i un dels individus implicats en la baralla va fugir, mentre que l'altre –el que va rebre més cops– va ser interrogat pels agents. Pocs minuts després va arribar una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i va atendre l'individu de les contusions. Més tard hi va arribar un vehicle de la Policia Local, que va marxar un cop els agents van parlar amb els Mossos. Un dels bars de la plaça va decidir plegar les cadires i les taules quan hi va haver la baralla.

És el tercer cop que el grup provoca aldarulls a la plaça de Gispert aquesta setmana després d'un estiu tranquil en què s'han reunit principalment al carrer d'Alfons XII, on la seva presència també genera malestar pel seu comportament incívic. En aquest carrer s'instal·len a beure als bancs i també a les escales d'una botiga tancada que hi ha just davant del supermercat Consum. Precisament aquest establiment és una de les raons per les quals s'instal·len en aquesta zona, segons expliquen els veïns. El supermercat obre moltes hores, inclosos festius, i ven begudes alcohòliques fresques i econòmiques.