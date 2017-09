Enric Martí dimiteix i la federació de barris de Manresa queda en mans d'una gestora

Enric Martí ha posat punt final a la seva etapa com a president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa després de 7 anys en el càrrec.

Martí ha assegurat a Regió7 que dimiteix no perquè hi hagi problemes o manca de suport, sinó per «deixar pas» i facilitar la renovació de l'ens, que aplega la vintena llarga d'associacions de veïns de la ciutat.

Segons el ja expresident de la federació de barris, la seva idea era dimitir en l'assemblea del mes de febrer passat, però no va voler desentendre's de «la feinada que suposava l'organització de la Veïnàlia» i es va estimar més fer el pas amb la feina feta.

De moment, la federació de barris queda en mans de Marina Hosta Vila, presidenta de l'AV Sagrada Família; Ramon Caballol Teixidor, president de l'AV Barriada Saldes Plaça Catalunya; Faustí Fíguls Llurda, coordinador de l'AV Valldaura, i Jaume Canudas Marsinyac, vicepresident de l'AV Car-retera Santpedor.

La gestora s'encarregarà d'organitzar les eleccions que escolliran els nous càrrecs executius de l'entitat.

Enric Martí va arribar al càrrec l'octubre del 2010 després d'un llarg període d'inestabilitat. En els trenta-tres mesos precedents hi va haver dos presidents i dues juntes gestores. Juan José Porcel havia dimitit després de 17 mesos al capdavant de la federació de bar-ris i el va substituir Juliana Casero, que va aguantar un any abans de plegar per manca de suport. En aquell moment Marina Hosta va quedar com a responsable en funcions i coordinadora de la junta gestora, que va dimitir per discrepàncies amb els representants d'algunes entitats veïnals a l'hora de renovar els estatuts, i es va haver de crear una segona gestora, la segona en 3 mesos.

Abans havien estat al capdavant de la federació Josep Rueda, Carles Boix, Marià Muñoz i Víctor Feliu. Martí recordava ahir que la seva presidència havia estat la més llarga de forma ininterrompuda, i del que es tractava era de «no eternitzar-se».

Assegurava que continuarà col·laborant amb la federació, però no des d'un càrrec executiu, i no pensa desvincular-se de l'Associació de Veïns de Cal Gravat, de la qual ha estat president.

Va demanar a l'Ajuntament que «col·labori amb la comissió gestora» per facilitar la seva tasca durant els mesos de transició, i considera que una bona forma de fer-ho seria «començant a pagar els convenis del nou curs».