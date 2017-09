El Firastiu de la UBIC torna diumenge al sector de les Bases de Manresa

La quarta edició del Firastiu de la Unió de Botiguers (UBIC) al sector de les Bases de Manresa traurà diumenge al carrer una variada oferta de moda, complements i automoció repartits en 27 estands.

El Firastiu estrenarà data, fins ara s'havia fet el primer diumenge de setembre, després de la mala experiència de la calorada de la passada edició.

De les 11 del matí a 2/4 de 9 del vespre es podrà passejar per les parades i comprar a preus de final de temporada. Hi haurà inflables i tallers per a la canalla i demostracions d'ensinistrament de gossos.

No tindrà lloc la presentació de l'equip del Bàsquet Manresa, un dels inconvenients de retardar la data de celebració de la mostra, perquè no s'ha pogut encaixar amb els compromisos esportius de l'equip.

La presentació d'ahir va anar a càrrec del regidor de Comerç, Jaume Arnau; el vicepresident segon de la UBIC, Joan Tomasa, i la dinamitzadora comercial de Manresa + Comerç, Esther Boniquet.

Els 27 expositors es distribuiran diumenge a banda i banda del carrer de l'Abat Oliba i al mig hi haurà mig centenar de vehicles que estaran a disposició del públic.



Esquivar la calor

Els organitzadors van explicar que la decisió de retardar la data de la fira no havia tingut a veure amb la coincidència amb el primer Agulla Market de l'any passat sinó amb l'experiència de veure com el certamen s'havia ressentit de les altes temperatures, que van impedir fer el ple fins a última hora.

El 7 de setembre del 2014 va tenir lloc la primera edició del Firastiu, el primer certamen comercial que tenia com escenari el sector de les Bases de Manresa -el tram del carrer de l'Abat Oliba comprès entre l'avinguda i el carrer Balmes.

Es tractava de crear una fira per acomiadar la temporada estival i fer lloc als magatzems dels comerços per a l'arribada de gènere nou. L'objectiu també era obrir el calendari d'activitats comercials a altres punts de Manresa, lluny de l'eix habitual format pel passeig de Pere III i el nucli antic. «Si sempre es fa tot als mateixos llocs, semblarà que som una ciutat petita, i no és així», va explicar el president de la UBIC, Jaume Pont, que també va expressar la voluntat de la UBIC de «fer créixer» la imatge exterior de Manresa.

En aquella edició un dels plats forts de la jornada va ser la presentació de la plantilla de La Bruixa d'Or Manresa per a la propera temporada. Una presentació que, segons el que era president de l'entitat en aquell moment, Josep Vives, responia a la voluntat del club d'arribar al gros de manresanes i manresans.

«Nosaltres estem en una punta de Manresa –en referència al pavelló del Nou Congost– i creiem que és una bona oportunitat donar-nos a conèixer en un lloc que ja forma part del cor de la ciutat», va manifestar en roda de premsa. Vives va aprofitar també l'avinentesa per elogiar el model de comerç local, que va definir de «modern i de proximitat», i que va qualificar com «tot un signe d'identitat» de la capital bagenca