El PSC reclama mesures per minimitzar l'efecte de l'ampliació de la zona blava

El Grup Municipal del PSC ha sol·licitat al govern de l´Ajuntament de Manresa que posi en marxa alternatives per minimitzar l´entrada en funcionament de l´ampliació de la zona blava. Hi haurà 515 places més, que faran que hi hi hagi un total de 1.183 llocs d´aparcament de pagament a la via pública. En un principi era previst que entressin en funcionament aquest dilluns, 18 de setembre. La data, però, s´ha ajornat.

Per al president del grup municipal, Felip González, el govern no ha aportat «cap alternativa ni en quantitat ni en qualitat per minimitzar les conseqüències del nou acord amb l´empresa concessionària» de la zona blava, Eysa.

Proposa que com a mínim i de forma urgent es posin en marxa canvis per millorar el transport urbà i que hi hagi més freqüències, sobretot en hores punta, entre el centre de la ciutat i aparcaments lliures actuals o nous que es puguin crear. Aquests farien la funció d´aparcaments dissuasoris «alternatius a l´estacionament de pagament».

González recorda que el juliol passat el ple municipal va aprovar amb els vots de CDC i ERC que l´ampliació de la zona blava es posés en marxa el 18 de setembre. A la comissió informativa d´Urbanisme de dijous el PSC va fer una pregunta al respecte i el govern va contestar que s´ajornava l´entrada en funcionament perquè no s´han pogut instal·lar els nous parquímetres necessaris.

El govern també va assegurar, explica González, que l´ajornament no té res a veure amb la protesta ciutadana que hi va haver dijous contra l´ampliació i l´eliminació de l´aparcament gratuït al pàrquing del Saclosa. Amb aquesta iniciativa «s´ha fulminat la darrera bossa d´aparcament lliure i gratuït significativa que hi havia al centre de Manresa», assegura. A la protesta hi van participar unes 200 persones.

L'ampliació de la zona blava farà que hi hagi dos tipus de tarifes més econòmiques que no pas l'actual. Al centre de la ciutat costarà 1,70 euros l'hora davant els 1,90 d'ara. Als punts més allunyats el preu serà d'1,50 euros l'hora. Aquestes darreres places es distingeixen perquè hi ha pintada la paraula "tiquet" amb color taronja. La resta són pinntades de blau.