Veïns i comerç tornen a recollir firmes per demanar solucions

Els aldarulls a la plaça de Gispert havien donat una treva aquest estiu gràcies a l'esforç dels veïns que lluiten per renovar l'ambient de la plaça malgrat la poca implicació policial. Però els problemes van tornar diumenge a la mitjanit i es van repetir dilluns al vespre. Dilluns es van barallar els mateixos individus ebris que ahir es van estomacar, i també hi van haver d'anar els Mossos d'Esquadra, la Policia Local i una unitat del SEM. Una de les veïnes que està impulsant la nova entitat del sector, Maribel Arribas, assegura que ha anat a la comissaria de la Policia Local aquesta setmana per avisar que el grup d'incívics hi havia tornat i que calia més vigilància per evitar més aldarulls.

Els propietaris de bars i comerciants i els de la plaça de Gispert i Alfons XII han iniciat aquesta setmana una recollida de signatures per reclamar a l'Ajuntament que actuï per eliminar l'incivisme.

Els veïns, que ja havien recollit signatures fa un any, hi tornen ara en veure que, tot i els esforços per canviar la imatge de la plaça, el grup hi torna per beure alcohol en ple espai públic, una activitat prohibida per les ordenances municipals. «Creiem que la Policia Local podria actuar més contundement i vigilar més aquesta zona del Barri Antic, perquè un cop marxen els agents, el grup continua aquí i continuen molestant», explica Arribas.