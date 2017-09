El primer certamen comercial que té les Bases com a escenari

El 7 de setembre del 2014 va tenir lloc la primera edició del Firastiu, el primer certamen comercial que tenia com a escenari el sector de les Bases de Manresa –el tram del carrer de l'Abat Oliba comprès entre l'avinguda i el carrer Balmes.

Es tractava de crear una fira per acomiadar la temporada estival i fer lloc als magatzems dels comerços per a l'arribada de gènere nou. L'objectiu també era obrir el calendari d'activitats comercials a altres punts de Manresa, lluny de l'eix habitual format pel passeig de Pere III i el nucli antic. «Si sempre es fa tot als mateixos llocs, semblarà que som una ciutat petita, i no és així», va explicar el president de la UBIC, Jaume Pont, que també va expressar la voluntat de la UBIC de «fer créixer» la imatge exterior de Manresa.