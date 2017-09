La commemoració de les Bases reprèn la programació amb actes d'abast nacional

El programa per commemorar els 125 anys de les Bases de Manresa inclou quaranta actes. Des de l'inici de la celebració, el dia 24 de març, se n'han realitzat tretze. La resta es farà a partir d'ara i fins a la cloenda, el març del 2018. Entre aquests actes, n'hi ha programats a Barcelona amb l'objectiu de sortir de l'àmbit local i arribar al nacional, van explicar ahir els dos comissaris de la commemoració, Francesc Comas i Jordi Rodó.

Els actes previstos a Barcelona són tres propostes acadèmiques i una divulgativa, que és l'exposició central del programa commemoratiu, «Les Bases de Manresa i el catalanisme», una producció de la Diputació que, després de fer estada a Manresa, a la sala d'exposicions del Casino (del 10 de gener a l'1 d'abril) anirà a la seu de la Diputació, a la Rambla de Catalu-nya, a l'edifici de Can Serra. No és l'única exposició prevista. N'hi ha programades quatre més.

Comas i Rodó van ser acompanyats per Àuria Caus, regidora de Presidència i Comunicació, que, com ells, va destacar la «gran participació» obtinguda pels actes organitzats fins ara, alhora que va definir els 125 anys de les Bases com «una oportunitat extraordinària» per difondre el que va ser un capítol cabdal per al catalanisme i, alhora, la ciutat que el va acollir. Mentre que Rodó, que va dir estar «molt satisfets» de com ha anat la primera part, va recordar la feina feta, i Comas va repassar la pendent. En va destacar el pes divulgatiu dels actes programats a partir d'ara i, també, el ressò que tindran els previstos a Barcelona, com l'esmentada exposició; un debat sobre la Renaixença organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans i un sobre les Bases a cura de la Comissió de Cultura de l'Ateneu Barcelonès, i una jornada al CCCB sobre «Els nous drets humans al segle XXI». Tots quatre tindran lloc l'abril del 2018.



Un concurs i un joc



En l'àmbit divulgatiu hi ha un concurs amb la participació del comerç de la ciutat, en què es repartiran fotos de la Manresa de l'època de les Bases per una seixantena d'aparadors; un joc de ciutat per localitzar onze espais de la ciutat relacionats amb les Bases, adreçat al públic juvenil i familiar; la col·locació d'un tòtem d'informació sobre la significació de les Bases de Manresa per a la ciutat i el catalanisme polític al costat de l'avinguda que porta el seu nom, i la instal·lació d'una placa informativa i d'un vinil de les Bases a l'Ateneu Les Bases, amb el mateix objectiu que el tòtem.