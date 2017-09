L'EPSEM salva la titulació de Mineria i gairebé dobla els estudiants nous respecte a l'últim curs

Un total de 217 alumnes nous han iniciat el curs a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa-Universitat Politècnica de Catalunya. És gairebé el doble d'estudiants que hi va haver a l'inici del curs passat.

La majoria, 90, han optat per la Industrial, que els primers cursos engloba Electrònica, Mecànica i Química. El segon grup més nombrós són els 62 alumnes d'Automoció. A Sistemes de Tecnologia d'Informació i Comunicació, TIC, n'hi ha 52. A Mineria se n'han matriculat 13. La Politècnica de Manresa és l'única universitat catalana que ofereix Automoció, Sistemes TIC i Mineria.

Els nous alumnes que han començat Mineria garanteixen la continuïtat d'aquests esudis. Els últims cursos tan sols se n'havien matriculat entre 5 i 6, fet que va posar en dubte la viabilitat de l'enginyeria a Manresa. Segons la directora de l'EPSEM-UPC, Rosa Argelaguet, «salvem la titulació, però volem parlar amb les empreses per veure com ens poden ajudar. Sembla que no sigui una enginyeria atractiva, tot i que dóna moltes competències i que hi ha molta demanda. Però això no és fàcil d'explicar a un jove de 18 anys».

La manca d'estudiants d'enginyeria és un mal generalitzat arreu. «Per sort, nosaltres no generem aturats», diu Argelaguet. «El problema és la percepció que en tenen els joves, però és una opció molt vàlida. Les empreses demanen enginyers», insisteix. Per això defensa que estudiar enginyeria i fer-ho a Manresa, un centre que no està massificat, és una bona elecció.