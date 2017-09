La Politècnica de Manresa forma els enginyers dels cotxes sense conductor

Els cotxes del futur circularan sense conductor, estaran construïts amb materials nous i funcionaran amb combustibles més sostenibles que els d'ara. Els enginyers encarregats de dissenyar els vehicles de demà s'estan formant a Manresa.

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria Manresa-Universitat Politècnica de Catalunya ha iniciat aquesta setmana el nou grau d'enginyeria d'Automoció. És l'única universitat pública de l'estat que imparteix aquests estudis. S'ha posat en marxa amb 62 alumnes, entre els quals només 3 noies, més dels previstos inicialment a causa de la important demanda que hi ha hagut. Abans de l'estiu, a l'hora de fer les preinscripcions universitàries, 143 estudiants van triar el nou grau de Manresa en primera opció, que va tenir una nota de tall de 9. 81, doncs, n'han quedat fora.

Els primers dies de classe han servit per exposar temaris, resoldre dubtes, conèixer-se i, per a sorpresa d'alguns, assabentar-se que també hi haurà l'assignatura de química. «Al cotxe hi ha molta química», els explica el doctor en la matèria i professor Xavier de las Heras, en una de les classes. «Si fos de vosaltres, quan arribés a casa em posaria a estudiar química. Us donaré eines per fer-ho», els tranquil·litza.

La directora de la Universitat Politècnica a Manresa, Rosa Argelaguet, explica que a la capital del Bages «formarem enginyers que s'hauran d'adaptar a grans canvis». Són els que hauran de dissenyar els cotxes autònoms del futur, que no tindran res a veure amb els que circulen ara. «Aquí els donarem la base», però hauran de ser «versàtils i capaços d'adaptar-se als canvis a les empreses». Per això s'han organitzat en grups reduïts de 20 alumnes per aula. «Amb els grups grans no tens la mateixa capacitat d'atenció ni de poder-los atendre», explica.

Per poder impartir els nous estudis no ha calgut contractar cap professor, però sí que de cara al curs vinent, quan ja hi haurà el grup de primer i el de segon, és previst augmentar els docents. «Bàsicament agafarem gent d'empresa», perquè a més a més dels coneixements teòrics aportin, també, les seves experiències, assegura Argelaguet.

Totes les assignatures tret d'una es fan en anglès, i s'han previst activitats paral·leles, com dur a terme classes pràctiques a la fàbrica d'automòbils Nissan, a la de components per a la indústria del motor Denso o la multinacional del sector Gestam.

Per a Argelaguet, el fet que a Manresa s'imparteixi l'Enginyeria d'Automoció enriqueix el territori. «Ho fa en un doble sentit: vénen estudiants de fora i coneixen la zona, i també beneficia les empreses del voltant».

El nou grau d'Enginyeria de l'Automoció té el suport del Clúster de l'Automoció de Catalunya, que aplega 160 empreses del sector. La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya també ha estrenat el nou grau, en aquest cas, de pagament. Les classes s'imparteixen a Granollers i hi ha 44 estudiants.