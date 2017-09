La CUP de Manresa convida tothom a «empaperar» la ciutat amb cartells del referèndum

La CUP de Manresa ha convocat per aquest dilluns a tota la seva militància i a tothom qui vulgui a participar en un acte per «empaperar» la ciutat amb cartells del referèndum. Segons la CUP, «l'Estat no podrà aturar el poble, i no podrà impedir que les parets s'omplin de casrtells de suport al referèndum».

La formació ha pres aquesta iniciativa després que forces de seguretat hagin requisats cartells i octavetes a favor del Sí de la consulta de l'1-O a diverses poblacions de Catalunya, i també hagin impedit la celebració d'actes i propaganda del referèndum.

La convocatòria és per aquest dilluns a les 8 del vespre a la plaça Gispert amb el lema «Empaperem Manresa sense por» i «Contra la censura, no callarem!».