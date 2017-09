El Montepio denuncia que l'ampliació de la zona blava s'ha fet sense debats previs

El Montepio de Conductors considera que l'Ajuntament de Manresa no ha debatut prou amb les entitats de la ciutat l'ampliació de la zona blava que s'aplicarà a Manresa a final de mes. Hi haurà 515 places més, que, sumades a les 668 que ja hi ha actualment, formaran un paquet de 1.183 llocs d'aparcament controlat i de pagament als carrers de la ciutat.

Les tarifes seran més econòmiques que no pas l'actual, i n'hi haurà dues. Aparcar al centre costarà 1,70 euros l'hora davant els 1,88 que val actualment, i deixar el cotxe més allunyat del centre valdrà 1,50 euros l'hora. Aquestes últimes places es distingeixen perquè hi ha pintat l'indicatiu «tiquet» de color taronja. La resta són de color blau.

L'ideal hauria sigut que l'Ajuntament «ens hagués escoltat. No només el Montepio, sinó les entitats de la ciutat, perquè som les que vivim el dia a dia. La gent ens comenta les seves necessitats, i potser s'hauria trobat una alternativa. Si hi haguéssim dit la nostra, entre tots hauríem arribat a un consens general», pensa el director de Montepio, Ramon Baraldés. Considera que això també hauria estat una mostra de confiança cap al ciutadà.

Segons la seva opinió, s'havia de buscar una fórmula per solucionar el problema del sobrecost econòmic «que va originar la mala gestió de la Reforma i la concessió del pàrquing», que la zona blava serveix per compensar. A més, cada any, l'Ajuntament ha de pagar un cànon a l'empresa concessionària Eysa d'uns 300.000 euros. Baraldés insisteix que s'havia de buscar una fórmula per solucionar aquest problema, però, «és aquesta?», es pregunta. «Si em demanen si Manresa necessita una ampliació de la zona blava jo diré que no».

Comenta que la part positiva de la mesura és que no s'allargarà al termini de la concessió, que s'abaratirà el preu per aparcar i que l'Ajuntament deixarà de pagar el cànon anual a la concessionària, que en tractar-se de diners públics «pagàvem tots, fessis o no fessis servir la zona blava», recorda. Baraldés, però, es demana què passarà quan acabi la concessió el 2023, si desapareixerà la zona blava que s'ha ampliat o si llavors se n'abaratiran els preus.

Per al director de Montepio hi ha d'haver flexibilitat en la gestió de la zona controlada d'aparcaments. Proposa crear estacionaments dissuasius, que en alguns sectors es pugui aparcar de forma gratuïta els dissabtes per potenciar el comerç, més zones verdes per als veïns o «no dificultar» l'aparcament a residents.

Les associacions de comerç del centre històric també s'han posicionat en contra de l'ampliació.